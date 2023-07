Técnico do Remo critica arbitragem de empate com o Náutico: ‘juiz sem força, respaldo e histórico’

O técnico do Remo, Ricardo Catalá, não poupou críticas à arbitragem da partida contra o Náutico-PE, pela 14ª rodada da Série C. Segundo o treinador azulino, a atuação do árbitro Tiago Ramos de Oliveira (PB) no empate em 0 a 0 entre Leão e Timbu comprometeu o desempenho azulino.

"Achei a arbitragem muito unilateral. Ele demorava a apitar faltas pra nós e nos dava vantagens pouco vantajosas. Já pro lado adversário, marcava qualquer coisa. Ele também apitava muitas 'faltinhas' perto da nossa área, pro Souza (jogador do Náutico) se beneficiar da bola parada. Se você for verificar, esse árbitro só fez 12 jogos do início de 2022 até hoje. É um juiz sem força, respaldo e histórico pra apitar um jogo desse tamanho", disse Catalá.

Apesar das duras críticas, o treinador azulino considera que o Remo criou as melhores chances de gol do jogo. Segundo ele, o zero não saiu do placar por "falta de contundência" remista, o que trouxe para um vestiário um sentimento ambíguo, entre a felicidade pelo bom desempenho e a tristeza pela falta de pontos na tabela.

"Fizemos uma partida melhor que a do adversário. Sabemos que jogar aqui é difícil, que eles teriam oportunidades, mas criamos as melhores chances. Faltou esse ponto de contundência na área adversária pra tirar o placar do zero. Penso que empatar aqui não é ruim, mas temos um sentimento ambíguo, porque sabíamos que poderíamos ter saído com um resultado melhor", explicou.

O Remo volta a campo pela Série C no sábado, contra o Ypiranga-RS, às 19h, no Baenão, pela 15ª rodada. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.