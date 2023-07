Remo empata com Náutico-PE nos Aflitos e 'dorme' fora da zona de rebaixamento da Série C

O Remo empatou em 0 a 0 com o Náutico na noite deste domingo (23), no estádio dos Aflitos, em Recife, pela 14ª rodada da Série C do Brasileirão. Após um primeiro tempo morno, a partida ganhou emoção na segunda etapa. Na reta final do jogo, houve lances de gol perdidos para os dois lados e polêmica de arbitragem.

Apesar de não ser o desejo azulino, o empate tirou a equipe da zona de rebaixamento da Série C, pelo menos momentaneamente. Com 14 pontos ganhos, o Leão, agora, é o 16º colocado da Terceirona, mas pode cair uma posição caso o Floresta-CE pontue contra o Figueirense-SC, nesta segunda-feira (24).

VEJA COMO FOI O JOGO LANCE LANCE

O próximo compromisso remista no torneio será no sábado (29), às 19h, contra o Ypiranga-RS, no Baenão. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.

Primeiro tempo

O primeiro tempo da partida disputada nos Aflitos pode ser dividido em dois estágios distintos. Nos 20 minutos iniciais, o Timbu dominou as ações e levou perigo ao gol de Vinícius. Já na reta final, foi o Leão que cresceu no jogo e esteve muito perto de tirar o zero do placar. Apesar disso, o placar se manteve inalterado.

A melhor chance da partida foi do Remo. Aos 29 minutos, Rodriguinho levantou a bola na área, Richard Franco cabeceou para o gol e acertou a trave do goleiro Vágner, do Timbu. Esse lance, inclusive, marcou um bom momento azulino no jogo.

As principais jogadas remistas eram pelo lado esquerdo, onde Rodriguinho estava jogando. Ele ditava o ritmo das ações pelo setor, seja com lançamentos longos, aproveitando a velocidade de Fabinho e Ronald, ou com lances curtos, com os meias Marcelo e Richard Franco, que se apresentavam para tabelas.

No entanto, apesar do volume de jogo, o time azulino teve pouca efetividade. Isso foi um reflexo do desempenho inconstante dos atletas do setor de meio de campo, que erraram muito na tomada de decisão em contra-ataques.

Apesar do bom desfecho do primeiro tempo para o lado remista, o Leão sofreu nos minutos iniciais. O Náutico aproveita brechas deixadas pelo lado direito da defesa azulina e criou boas oportunidades, sobretudo com o lateral Renan Siqueira. Pelo menos em duas chances, Vinícius fez boas defesas.

Segundo tempo

Ao contrário do que ocorreu na primeira etapa, o segundo tempo foi bastante movimentado. As equipes, por meio de substituições, passaram a ser mais agressivas e tiveram lances capitais que podiam ter mudado o resultado, mas que não foram bem concretizados. Na reta final do jogo, uma confusão entre jogadores ainda rendeu um cartão vermelho para Diego Guerra, que vai desfalcar o Leão na rodada que vem.

O segundo tempo correu num ritmo de "trocação franca". Tanto o Remo, quanto o Náutico, chegavam com período às áreas adversárias, mas não conseguiam finalizar com destreza. O Timbu trabalhava mais a bola nos pés, mas o Leão machucava mais o adversário em jogadas de contra-ataque.

Nesse cenário, os lances capitais do jogo ocorreram por volta dos 15 minutos. Rodriguinho surgiu na cara do gol e Vágner fez defesa milagrosa. Na sequência, o Náutico arrancou até a área remista, com Souza, que chutou pra meta azulina, mas teve a finalização espalmada por Vinícius. No rebote, a bola sobrou nos pés de Berguinho, que finalizou para o gol vazio, mas teve a jogada anulada em seguida com a alegação do impedimento.

Com a tensão alta da partida, alguns jogadores se desentenderam nos minutos finais. Diego Guerra fez falta dura em Bryan e, por já ter cartão amarelo, levou o vermelho e foi expulso. O lance gerou muita reclamação e bate-boca entre os bancos do Remo e do Náutico, que viram o juiz apitar o fim do jogo minutos depois.

Ficha técnica

Náutico-PE 0 x 0 Remo

14ª rodada da Série C do Brasileirão

Data: 23 de julho de 2023

Local: Estádio dos Aflitos, em Recife

Árbitro: Tiago Ramos de Oliveira (PB)

Assistentes: Paulo Ricardo Alves Farias (PB) e Mattheus Tcharles Rodrigues Marques (PB)

Quarto árbitro: Nairon Pereira de Lira (PE)

Cartões amarelos: Denílson (NAU); Diego Guerra, Anderson Uchôa e Renanzinho (REM).

Cartão vermelho: Diego Guerra (REM)

Náutico: Vagner; Victor Ferraz, Denílson, Odivan (Wesley Junio) e Renan Siqueira; Jean Mangabeira, Souza e Gabriel Santiago (Matheus Carvalho); Berguinho (Bryan), Paul Villero (Eduardo) e Jeam (Alisson Santos). Técnico: Fernando Marchiori.

Remo: Vinícius; Lucas Marques, Ícaro, Diego Guerra e Evandro (Kevin); Anderson Uchôa (Paulinho Curuá), Marcelo, Richard Franco (Renanzinho) e Rodriguinho; Ronald (Jean Silva) e Fabinho (Kanu). Técnico: Ricardo Catalá.