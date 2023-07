Com o Remo na disputa, Taça Brasil de Futsal Sub-11 começa nesta segunda-feira (24)

A partir desta segunda-feira (24), acontece a disputa da Taça Brasil de Futsal Sub-11, edição 2023. O torneio, que será realizado entre os dias 24 e 29 de julho, reúne 16 times, incluindo a equipe do Remo. Pelo segundo ano consecutivo, a competição será sediada em João Pessoa, Paraíba.

Dentre os times participantes, destacam-se renomadas equipes do futebol de campo, como Palmeiras, Goiás e CSA-AL, que também estarão presentes neste torneio de base do futebol de quadra.

A competição, em sua sexta edição, teve início em 2018 e promete partidas emocionantes entre as equipes. Os 16 times foram divididos em quatro grupos, adotando o sistema de todos contra todos para definir os dois melhores colocados de cada grupo, que avançarão para as quartas de final.

Vale lembrar que na edição de 2022, a equipe da casa, AAPB, sagrou-se campeã. Com esse título, a Paraíba teve, pelo segundo ano seguido, um representante vitorioso na Taça Brasil Sub-11, já que em 2021 o campeão foi o EC Meninos da Paraíba, que buscará o segundo título nesta edição de 2023. Além deles, o Palmeiras também estará presente na competição, almejando a conquista do segundo título.

Com promessa de grandes jogos, a Taça Brasil de Futsal Sub-11 é uma oportunidade para jovens talentos do esporte mostrarem seu potencial e conquistarem a vitória para suas equipes. Acompanhe de perto os jogos e torça pelos futuros craques do futsal brasileiro.

Grupos da Taça Brasil de Futsal Sub-11:

GRUPO A

Benfica Futsal Clube (PB)

Coritiba / AABB Futsal (PR)

Apaf Chapecó (SC)

Siap Golden (RN)

GRUPO B

Projeto Semear (CE)

Catiguá Tênis Clube (MG)

Bebeto 7 / CT Falcão 12 (SE)

EC Meninos da Paraíba (PB)

GRUPO C

Adesppe / Vasco Recife (PE)

Craques do Futuro / DAE (AM)

Goiás (GO)

CSA (AL)

GRUPO D

Remo (PA)

Palmeiras (SP)

AABF / Maranhão Futsal (MA)

AA Pelezinho (MS)

Confira a lista de campeões da Taça Brasil de Futsal Sub-11:

2018: Fluminense (RJ)

2019: Fluminense (RJ)

2020: Palmeiras (SP)

2021: EC Meninos da Paraíba (PB)

2022: AAPB (PB)