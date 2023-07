'Diretoria frouxa, jogadores vagabundos!': Torcida do Remo protesta em treino aberto no Baenão

Na luta contra o rebaixamento na Série C do Brasileiro, o Remo realizou um treino aberto, na manhã desta sexta-feira (28), no Estádio Baenão. As atividades visam o jogo com caráter decisivo contra o Ypiranga-RS, no sábado (29), às 19h, no Mangueirão. A equipe de O Liberal esteve presente por alguns minutos no local.

Faixa e protesto pacífico

Os torcedores puderam entrar às 9h45. A reportagem chegou no Baenão por volta das 10h. O clube destinou as cadeiras do lado direito da cabine de imprensa para a torcida. Cerca de 200 azulinos fizeram a parte deles, compareceram e também aproveitaram o momento para protestar pacificamente.

Ao menos no período em que a reportagem esteve dentro do Baenão, apenas os goleiros, alguns jogadores - que treinavam cobranças de falta - estavam em campo, acompanhados de parte da comissão técnica. Enquanto isso, uma faixa com as frases 'diretoria frouxa, jogadores vagabundos!' e 'toma vergonha' estava estendida próximo às grades que separam a torcida das cabines de imprensa.

As críticas são, em especial, ao presidente do Remo, Fábio Bentes. Elogiado pelo trabalho adminstrativo realizado à frente do clube, Bentes tem sido crucificado por boa parte dos azulinos por causa dos resultados no futebol. O Leão, considerado um dos candidatos ao acesso antes do início da Terceirona, está na zona de rebaixamento: é o 17° com 14 pontos.

Antes de conseguir conversar com alguns torcedores presentes, membros da segurança do clube solicitaram a identificação da equipe de reportagem. Logo depois, a assessoria de imprensa do Remo informou que apenas a torcida tinha entrada liberada e, portanto, a equipe de O Liberal precisaria se retirar. A entrada e saída - de torcedores e nossa reportagem - foi tranquila.

Cenário

Em caso de vitória do Remo contra o Ypiranga-RS, a equipe do técnico Ricardo Catalá terminará a 15ª rodada fora da zona de rebaixamento. Isso porque Floresta e Aparecidense se enfrentam, e, independente do resultado entre estes dois times, o Leão ultrapassará - se os azulinos conquistarem o triunfo.

Se empatar, o Remo precisa precisaria de uma derrota do Manaus ou do Floresta para deixar o Z4. Acompanhe a cobertura completa da partida contra o Ypiranga-RS pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.