Clube português anuncia o volante ex-Remo Pablo Roberto; confira

O Casa Pia, clube da primeira divisão do futebol português, anunciou a contratação do volante Pablo Roberto, cujos direitos estavam vinculados ao Vila Nova, sendo emprestado ao Remo até então. Com apenas 23 anos, o jogador se prepara para vivenciar sua primeira experiência profissional fora do país.

A passagem de Pablo Roberto pelo Remo foi marcada por um desempenho promissor, ao menos no início, culminando no vice-campeonato do Campeonato Paraense em 2023. Entretanto, após o destaque inicial, no primeiro semestre, o jogador acabou perdendo protagonismo e até passou pelo banco de reservas.

O Remo teve a oportunidade de igualar a proposta de 225 mil euros (equivalente a R$ 1,2 milhões) feita pelo Casa Pia, o que lhe permitiria assegurar de forma definitiva a permanência de Pablo Roberto em seu elenco. No entanto, a diretoria do clube optou por não acionar essa cláusula, possibilitando assim a transferência do atleta para a equipe portuguesa.

Graças à taxa de vitrine estabelecida no contrato, o Remo tem direito à aproximadamente R$ 240 mil pela negociação, garantindo algum retorno financeiro nessa transação. Pablo Roberto chegou ao Baenão em 2022, inicialmente para reforçar o time durante as rodadas finais da primeira fase da Terceirona. Posteriormente, o contrato de cedência foi renovado, estendendo sua permanência no clube até 2023.

Um dos aspectos mais notáveis da trajetória de Pablo Roberto no Remo foi sua produtiva parceria com o experiente jogador Muriqui, que rendeu frutos ao longo de grande parte da temporada, com destaque especial para a Copa do Brasil. No total, o volante participou de 30 jogos, tendo anotado um gol e contribuído com várias assistências.