Pressionado: Remo enfrenta Ypiranga precisando vencer para sair da zona de rebaixamento da Série C

O confronto entre Remo e Ypiranga-RS, válido pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, será realizado neste sábado (29), a partir das 19h, no estádio Mangueirão, em Belém. Inicialmente programado para ocorrer no Baenão, o jogo foi transferido para o Colosso do Bengui a pedido do time paraense. O duelo é crucial para ambos os times, com o Leão buscando a redenção na competição e o Canarinho tentando retornar ao G-8 da competição.

No momento, o Ypiranga-RS ocupa a 10ª colocação na tabela, com 19 pontos, enquanto o Remo está em 17º, com 14 pontos, na zona de rebaixamento. Para o Leão, a partida é uma oportunidade de buscar uma vitória para sair do Z-4. Entre os piores mandantes da Terceirona, o time paraense precisa ir contra o próprio retrospecto para não passar mais uma rodada entre os clubes que irão jogar a Quarta Divisão nacional em 2024.

Os azulinos vêm de um empate sem gols contra o Náutico na rodada passada, em Recife, e esperam contar com a volta do zagueiro Diego Ivo e do atacante Muriqui, que estarão novamente à disposição do treinador Ricardo Catalá após ficarem de fora contra o Timbu em razão do terceiro cartão amarelo. No entanto, o zagueiro Diego Guerra não estará presente devido ao cartão vermelho recebido nos Aflitos. Completam a lista de desfalques o volante Galdezani, o meia Marcelo e os atacantes Pedro Vitor e Elton, todos lesionados.

Ícaro retorna ao time titular com a suspensão de Diego Guerra (Igor Mota/O Liberal)

Por sua vez, o Ypiranga-RS vem de um empate por 0 a 0 contra o Amazonas, ficando a apenas dois pontos da zona de classificação para a próxima fase. Para ingressar no G-8, a equipe terá que vencer o Remo e torcer por tropeços. Isso porque o time gaúcho está atrás do São Bernardo, que tem 21 pontos e São José, com 19. Ou seja, terá que vencer em Belém e torcer por derrotas de ambos.

Jogo no Mangueirão

No decorrer da última semana a diretoria do Remo solicitou a transferência da partida para o Mangueirão. O jogo estava inicialmente previsto para ocorrer no Baenão. A solicitação aconteceu após deliberação dos dirigentes junto aos jogadores e à comissão técnica. A premissa é que estádio estadual, mais amplo, minimize a pressão da torcida sobre o próprio time paraense e evite protestos. Atletas do Leão também argumentaram que o gramado do Colosso do Bengui favorece o estilo de jogo dos azulinos.

Ingressos para Remo x Ypiranga-RS

A venda de ingressos foi iniciada na última quarta-feira. Os preços foram reduzidos para esta partida: R$ 20 a arquibancada e R$ 40 a cadeira – uma queda de 60% dos valores praticados do último jogo do Remo em Belém, o clássico contra o Paysandu; e de 30% dos preços das entradas contra o Operário-PR.

A compra de ingressos pode ser feita neste sábado em todas as Lojas do Remo até às 14h nas unidades de rua; até às 17h nas que ficam dentro de shoppings e das 13h às 19h30 nas bilheterias do próprio Mangueirão. Pela internet, é possível comprar pelo site IngressoSA.com.

FICHA TÉCNICA

Remo x Ypiranga-RS

Série C do Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

Local: Estádio Mangueirão

Horário: 19h

Árbitro: Ivan da Silva Guimaraes Junior (AM)

Assistente 1: Uesclei Regison Pereira dos Santos (AM)

Assistente 2: Dimmi Yuri das Chagas Cardoso (AM)

Provável Remo: Vinícius; Lucas Marques, Ícaro, Diego Ivo e Evandro; Anderson Uchôa, Richard Franco e Rodriguinho; Vitor Leque, Muriqui e Jean Silva. Técnico: Ricardo Catalá.

Provável Ypiranga-RS: Caíque; Lucas, Windson, Willian e Ávila; Clayton, Lorran, Erick e MV; João Pedro e William Bárbio. Técnico: Jerson Testoni.