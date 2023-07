Muriqui diz que falta ‘competência’ ao Remo para sair da zona de rebaixamento da Série C

Competência. É isso que tem faltado ao Remo na Série C do Brasileirão, segundo o atacante Muriqui. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (28), véspera da partida contra o Ypiranga-RS, o camisa 10 azulino disse que a equipe até tem criado boas chances de gol, apesar de não vencer há cinco jogos. No entanto, ele afirma que tem faltando competência aos jogadores de frente para empurrar a bola para dentro das redes.

"Acho que temos conseguido criar, mas não temos êxito na hora de concluir. Se você ver o volume de jogo que tivemos contra o Paysandu, contra o Náutico, acumulamos boas oportunidades. Precisamos nos concentrar mais nessa hora, pra diminuir nossa margem de erro. Temos que criar, mas concluir com competência", explicou.

A "margem de erro" citada por Muriqui parece estar ficando cada vez menor para o Remo. Na zona de rebaixamento da Série C, ocupando a 17ª posição, a equipe azulina precisa fazer sete dos próximos 15 pontos em jogo para poder garantir matematicamente a permanência na Terceirona.

A condição delicada do Leão na tabela também foi citada por Muriqui. Segundo ele, os próximos jogos serão cruciais para o futuro da equipe no campeonato. O atacante afirma que, dependendo do desempenho apresentado, o clube poderá saber se brigará até a última rodada contra o rebaixamento, ou terá a oportunidade de "pensar em coisas maiores" no final do campeonato.

"Temos nos cobrado bastante, sabemos que não podemos mais fazer nada errado. Temos dois jogos em casa e eles serão cruciais para a gente definir a nossa situação no campeonato. A margem de erro que tínhamos, não temos mais. Então, temos que fazer bons jogos para ter um respiro no campeonato e pensar em coisas maiores", avaliou.

Remo Ypiranga-RS se enfrentam neste sábado (29), às 19h, no estádio Mangueirão, em Belém, pela 15ª rodada da Série C. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.