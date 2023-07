Contra Ypiranga, técnico do Remo ganha o retorno de três titulares, entre eles Muriqui

O elenco azulino continua trabalhando forte para a partida deste domingo, contra o Ypiranga. O Remo precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento e respirar em busca da permanência na Série C e, após isso, quem sabe a classificação para a segunda fase da competição. No momento o time é o 17º, com 14 pontos, enquanto o adversário vem mais acima, na 10ª posição, com 19 pontos conquistados.

Em relação ao time titular, Ricardo Catalá ainda não mostrou um esboço da onzena, mas sabe-se que o comandante terá alguns retornos para este jogo. O zagueiro Diego Ivo, o volante Claudinei e o atacante Muriqui estão de volta e podem ser relacionados. Do outro lado, continuam fora de rota o zagueiro Diego Guerra, o meia Álvaro e os atacantes Élton e Pedro Vitor. Sem Pedro e com Muriqui livre, uma possível vaga no time se abre para um atleta que vem ganhando, aos poucos, espaço entre os titulares.

Na partida contra o Náutico, o atacante Ronald foi titular, depois de um período fora por conta de lesão. Hoje, já devidamente recuperado, o atleta torce para dar sequência ao trabalho, independente do momento que o clube vive na Série C. "Eu acho que, se for pensar pelo lado de resultado, não vamos conseguir jogar em lugar nenhum. A fase não está boa, mas temos que tirar isso da cabeça. O Mangueirão é um estádio bom, tem o gramado melhor. A gente tem que dar o nosso melhor nesses cinco jogos, mas de fato o Mangueirão é melhor para o time".

Se na frente a obrigação é marcar, atrás a questão é não tomar, e é bem possível que Diego Ivo seja um dos responsáveis pela missão. O jogador retorna ao time após cumprir suspensão e precisa evitar que o time não seja mais vazado nesta Série C. Até aqui, foram 14 gols tomados contra 12 marcados, fato que traz certo desconforto.

"O Ypiranga é uma equipe forte, que vem crescendo na competição e tem um ataque poderoso. Não podemos errar, pois se dermos espaço eles vão querer fazer gol, e isso exige muita concentração para que não tomemos o gol, como foi contra o Náutico, que fizemos uma boa partida", garante. A partida foi transferida do Baenão para o Mangueirão, com horário previsto para às 19 horas deste domingo.