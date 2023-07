De volta ao Remo, Paulinho Curuá fala sobre morte do pai: ‘tive que cuidar da família’

O volante Paulinho Curuá voltou a defender a camisa do Remo no último domingo (23), depois de quase três meses sem jogar. Devido a problemas contratuais entre o Leão Azul e o Tapajós, clube que detém os direitos federativos do atleta, o jogador foi dispensado e anunciado pelo clube azulino no mesmo ano. Durante o período em que ficou longe dos gramados, Paulinho viveu o luto pela morte do pai, Palhinha.

"Fiquei esse tempo todo em casa, com a família. Tive a perda do meu pai e eu fiquei à frente das questões de casa. Não tive contato com ninguém e estava esperando resolver o problema entre o Remo e o Tapajós. Depois de um tempo eles se acertaram e eu voltei pra cá", disse.

Paulo Roberto Chaves Martins, o Palhinha, era pai de Paulinho Curuá e morreu em janeiro deste ano, quando o filho disputava o campeonato paraense pelo Remo. Na época, o jogador recebeu dispensa de alguns dias de treino, mas voltou à equipe em seguida.

'Ficar de bem com a vitória'

Esse tem sido o objetivo do Remo na temporada, segundo Paulinho Curuá. De acordo com o volante, o bom desempenho - que não foi coroado com a vitória - contra o Náutico-PE na rodada passada vai ajudar o Leão na busca pelos três pontos no sábado (29), que serão importantes na briga contra o rebaixamento.

"Sabemos que não fizemos um jogo ruim, mas temos que melhorar. Vamos tirar pontos positivos do último jogo, que serão fundamentais para um bom resultado. Sempre conversamos entre si com o objetivo de melhorar, nos cobrando no que podemos dar de melhor. Agora é tentar aprimorar e pôr em prática o nosso lado positivo, pra ficar de bem com a vitória", explicou.

Série C

Na zona de rebaixamento da Terceirona, o Remo enfrenta o Ypiranga-RS no sábado (19), às 19h, no estádio Mangueirão, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.