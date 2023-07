Remo: Pedro Vitor ainda não foi operado de lesão ligamentar e prazo de retorno é incerto

O atacante Pedro Vitor, do Remo, ainda não foi operado após sofrer uma lesão ligamentar no joelho durante o clássico Re-Pa, válido pela 13ª rodada da Série C do Brasileirão. A informação foi repassada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo ortopedista Jean Klay, chefe do departamento médico azulino.

Em um breve contato com a reportagem, ele informou que o jogador segue na fase de fisioterapia pré-operatória. Segundo o ortopedista, o clube não tem urgência de operar o jogador, já que ele não poderá voltar ainda nesta temporada, e aguarda o melhor momento para a realização do procedimento.

"[O Pedro Vitor está na] fisioterapia pré-operatória. Tudo depende da evolução, precisamos aguardar o melhor momento", disse Jean Klay.

Data de retorno é incerta

Apesar de tornar pública a realização do procedimento, o Remo não divulgou um prazo para o retorno do jogador, apenas disse que ele só estará apto para jogo na temporada que vem. Vale destacar que a ausência de prazos faz parte de um novo protocolo adotado pelo departamento médico remista.

Pedro Vitor foi diagnosticado com uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. Esse tipo de lesão é comum no futebol, mas é uma das que mais demanda tempo de recuperação. A reabilitação completa dura cerca de 7 meses.

No entanto, este prazo só começa a ser contado a partir do momento em que o jogador é submetido ao procedimento cirúrgico. Como ainda não foi operado, não é possível estimar quando Pedro Vitor deve voltar aos gramados.