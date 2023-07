Série C: CBF confirma mudança de Remo e Ypiranga-RS para o Mangueirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a mudança de local da partida entre Remo e Ypiranga-RS, neste sábado (29), pela 15ª rodada da Série C. O jogo, que seria disputado no estádio Baenão, passou para o Mangueirão. A informação já havia sido antecipada na tarde desta terça-feira (25) pelo Núcleo de Esportes de O Liberal.

Remo e Ypiranga é transferido para o Mangueirão (Divulgação/ CBF)

Para o duelo contra o Ypiranga-RS, apenas o Lado A do estádio será utilizado, segundo a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), órgão que cuida da administração do Mangueirão. O departamento também afirmou que, para a realização da partida, será preciso interromper algumas obras que ocorrem no espaço.

O jogo deste sábado é fundamental para as pretensões do clube em permanecer na Série C. Atual 17º colocado, com 14 pontos, o Remo não vence há cinco rodadas e está na zona de rebaixamento. Já o Ypiranga é o atual 10º colocado, com 19 pontos.