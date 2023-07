Com medo da 'pressão' no Baenão, Remo leva Ypiranga ao Mangueirão, onde retrospecto é 'questionável'

Faltando cinco rodadas para o fim da primeira fase da Série C, o Clube do Remo corre contra o tempo para reverter o prejuízo acumulado em 14 jogos. Os números enfraquecidos mostram que, do total disputado, o time conquistou apenas três vitórias e outros cinco empates, fato que obrigou a diretoria a tentar outros recursos, como por exemplo, transferir a próxima partida para o estádio Mangueirão, onde o time pouco jogou, mas, pelo visto, deve sentir-se mais confortável.

A decisão de levar o jogo para o Mangueirão foi tomada a pedido do próprio clube. Na praça estadual, o retrospecto é bem diferente, mas não menos periclitante. Somando as quatro competições disputadas na temporada (Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil e Série C), o time acumula cinco vitórias, um empate e quatro derrotas. Destas, três foram para o maior rival, uma pela oitava rodada do Parazão, outra na semifinal da Copa Verde e a terceira pela Série C, na 13ª rodada.

Além de cair para o Paysandu, o Remo também sofreu revés contra o Botafogo-PB, na 2ª rodada, e empatou com o Figueirense, na 10ª rodada. Para o duelo de vida ou morte, a diretoria inclusive iniciou as vendas na tarde desta quarta-feira (26), com preços reduzidos. O ingresso da arquibancada vai custar R$ 20,00, enquanto a cadeira cativa será comercializada ao preço de R$ 40,00, e o camarote sai a R$ 50,00.

Além da obrigação de vencer o Ypiranga em casa, o Remo precisa ainda que os clubes que aparecem logo acima tropecem em seus compromissos. O Remo é o 17º na tabela, com 14 pontos. Logo em seguida aparecem o Manaus, também com 14, e o Floresta, com 15. Ambos precisam perder e o Remo vencer, para conseguir avançar em direção ao G10, que tem justamente o Ypiranga na porta, com 19 pontos.