Remo: Catalá cita 'trabalho sujo' de Marcelo, mas números do meia estão abaixo da média da Série C

O meio-campista Marcelo é um dos principais alvos de críticas da torcida do Remo. Após a partida contra o Náutico, durante entrevista coletiva, o técnico Ricardo Catalá foi questionado sobre a titularidade do jogador e saiu em defesa, explicando que ele tem um importante papel tático “pouco reconhecido” pelos torcedores.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

O treinador comentou que Marcelo ajuda nas disputas do meio-campo e dá maior liberdade para a saída de bola do volante Anderson Uchôa. A dúvida é se os números corroboram com os pontos levantados pelo treinador. De acordo com os números apresentados pelo jornalista Alessandro Amorim, não é bem assim.

VEJA MAIS

Números

Segundo os dados, Marcelo tem 4.1 duelos defensivos ganhos por 90 minutos, um aproveitamento de 53%. Ambos os números colocam o meia abaixo do Top-100 da Série C e em 26° na lista de meio-campistas.

Especificamente no empate sem gols contra o Náutico, Marcelo teve piores índices comparado aos jogadores de meio-campo do Remo: Anderson Uchôa, Richard Franco e Paulinho Curuá. Marcelo teve:

Menor % de duelos defensivos ganhos – 30% (3/10)

Menor % duelos totais ganhos – 18% (3/17)

Segundo que mais recuperou cinco bolas (5)

O Remo de Marcelo volta a campo no domingo (29), às 19h, contra o Ypiranga, no Estádio do Baenão. Acompanhe a partida, válida pela 15ª rodada do Brasileirão Série C, pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.