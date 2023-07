Remo leva a pior em retrospecto de confrontos com o Ypiranga-RS, próximo adversário na Série C

Na briga contra o rebaixamento à Série D, o Remo precisa superar um histórico de confrontos complicados contra o Ypiranga-RS, próximo adversário azulino na Terceirona. De acordo com levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Leão venceu apenas um dos cinco confrontos que fez contra o Canarinho Gaúcho.

O histórico de confronto entre as duas equipes é curto. A primeira vez que os clubes se enfrentaram foi em 2019, em partida válida pela Série C daquele ano, que terminou empatada em 0 a 0. Desde então, Remo e Ypiranga-RS se enfrentaram outras quatro vezes, com uma vitória azulina, dois triunfos gaúchos e outro empate.

A primeira - e única - vitória do Remo sobre o Ypiranga-RS ocorreu em 2020, ano que o Time de Periçá conquistou o acesso à Série B do Brasileirão. As equipes se enfrentaram no quadrangular final e o Leão bateu o Canarinho por 2 a 1, de virada, em partida disputada no Mangueirão. O resultado, inclusive, foi importante para que os azulinos subissem na tabela e encaminhassem a vaga à Segunda Divisão no ano seguinte.

Apesar do resultado histórico para o Remo, o último encontro contra o Ypiranga-RS foi de lamento para a torcida remista. Em partida disputada no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, o Leão foi derrotado por 2 a 1, em partida válida pela 7ª rodada.

Além do resultado negativo, o Remo ainda teve a baixa de um jogador após a partida. Na saída do estádio, o meia Erick Flores foi preso pelo não pagamento de pensão alimentícia. Após a detenção, o atleta foi liberado e reintegrado ao elenco azulino dias depois.

Série C

Remo e Ypiranga-RS se enfrentam neste sábado (24), às 19h, no estádio Baenão, pela 15ª rodada da Terceirona. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.