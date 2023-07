Remo diminui preços e inicia venda de ingressos para jogo contra o Ypiranga-RS, no Mangueirão

A diretoria do Remo decidiu reduzir os preços dos ingressos para a partida contra o Ypiranga-RS, que será neste sábado (29), no Mangueirão, a partir das 19h. A venda foi iniciada nesta quarta-feira com a arquibancada a R$ 20, a cadeira a R$ 40 e o camarote a R$ 50 (individual). Os valores estão abaixo dos praticados nos últimos dois compromissos do Leão em Belém, contra Paysandu (R$ 50 e R$ 100) e Operário-PR (R$ 30 e R$ 60). Além do ingresso, torcedores que forem de veículo particular terão que adquirir entrada para o estacionamento no valor de R$ 20 para carro e R$ 10 a moto.

Em contrapartida, apesar do valor mais baixo, a torcida azulina terá também um número menor de ingressos disponíveis, já que apenas metade do Mangueirão estará disponível ao público, o Lado A. Isso se dá pela reforma que o estádio está passando para receber uma partida da Seleção Brasileira neste semestre, com ajustes na cobertura e a instalação na nova pista de atletismo.

A compra dos ingressos pode ser feita em qualquer Lojas do Remo (exceto Castanhal) e Loja Rei da Amazônia espalhadas pela Região Metropolitana de Belém de maneira presencial ou pela internet, no site IngressoSA.com.