Série C: classificação pode ocorrer com 29 pontos

O oitavo colocado, agora, tem 50% de aproveitamento na Série C. Ao final, esse percentural daria classificação com 29 pontos. Isso significa que o Paysandu pode avançar à segunda fase com mais 8 dos 15 pontos que ainda vai disputar. Estamos falando de possibilidade.

A larga probabilidade seria com 30 e a garantia de classificação com 31 pontos. Nas duas próximas rodadas o Papão vai visitar dois times que lutam contra rebaixamento: América em Natal e Altos em Teresina. Depois, o Papão vai receber o Náutico e o Pouso Alegre. O fechamento será contra o Confiança em Aracaju. Perspectivas excelentes para o clube bicolor nessa empolgante reação.

Números atuais indicam salvação até com 19 pontos

O 16° colocado está com 14 pontos, 33,3%. Esse percentual indica a possibilidade de evitar a queda até com 19 pontos. Com 20, larga probabilidade. Com 21, garantia. O Remo, com 14 pontos, precisa de outros 5 a 7 pontos.

O Leão Azul vai fazer os dois próximos jogos em Belém contra Ypiranga (9°) e Volta Redonda (6°). Se conseguir duas vitórias, estará prática salvo. Os jogos seguintes do Remo serão fora contra Manaus e CSA, e o fechamento em Belém contra o Altos, atual "lanterna".

Segundo pior mandante e terceiro melhor visitante do campeonato, o Remo animou com a competitividade que mostrou diante do Náutico.

BAIXINHAS

* Papão só tomou um gol nas três vitórias, sobre Amazonas, Remo e CSA. O Manaus é o novo "mais vazado" do campeonato, com 21 gols tomados. Um a mais que o Papão e que o Confiança.

* Nas estatísticas da Série C, o Remo só fez um golzinho nos últimos quatro gols. A volta de Uchôa elevou a segurança defensiva e melhorou a iniciação de jogadas, mesmo jogando abaixo do potencial.

* Se Nino Paraíba, 37 anos, envolvido no escândalo das apostas, chegasse para o Paysandu há três semanas, seria motivo de uma saraivada de criticas, pela idade e pelo baque na credibilidade. Nesta fase de "lua de mel", porém, é aplaudido como contratação oportuna.

* Enciclopédia do Leão revelou no fim de semana que o Remo foi o primeiro campeão nos Aflitos, em 1917, derrotando as forças pernambucanas. A coluna acrescenta que dois anos depois o Sport Recife veio a Belém e foi campeão, vencendo inclusive um combinado Remo/Paysandu. O Sport voltou para Recife como "Leão do Norte", e assim surgiu o mascote rubro-negro: Leão da Ilha.

* Adversários de Tuna e Águia têm personagens à parte. No Maranhão, o atacante paraense Danúbio, 28 anos, ex-Parauapebas, Independente, Águia, Desportiva, São Francisco, Tapajós... Também em Portugal, no ABC de Natal.

* No Atlético Cearense o "cara" é o atacante Ari, 37 anos, dono do clube. Ele jogou 13 anos na Rússia e ficou rico o bastante para comprar o clube. Nesta Série D, o "patrão" tem 19 jogos e 3 gols.

* Com o Mangueirão em obras na pista olímpica, jogo Remo x Ypiranga, sábado, 19 horas, será mesmo no Baenão. América x Paysandu, em Natal, domingo às 16 horas.