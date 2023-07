O que já causou desespero, agora dá esperança ao Leão

Dos 14 gols tomados pelo Remo na Serie C, 9 foram nos quatro jogos da "era" Marcelo Cabo. Os outros cinco em 10 jogos da "era" Ricardo Catalá. O time está mal posicionado pela baixa produtividade ofensiva: média de 0,85 por jogo. Isso também ajuda aexplicar o fato de o Remo ser o segundo pior mandante (só cinco pontos em casa) e o terceiro melhor visitante (nove pontos fora).

O sistema defensivo, que já causou desespero, agora é fator de esperança na luta contra rebaixamento. O maior desafio de Catalá, agora, é resolver a questão da baixa artilharia: um golzinho nos últimos quatro jogos.

Eltinho, um sobrevivente em alta

No Paysandu desde a pré-temporada, Eltinho já esteve para ser dispensado. Como jogador lesionado não pode ser demitido e ninguém emplacou na posição, Eltinho foi ganhando tempo e espaço. Presente em 19 dos 37 jogos do Papão na temporada, agora ele pode ser considerado um sobrevivente em alta.

Eltinho, 36 anos, é um lateral com bons recursos técnicos, que demorou muito a entrar em forma, atrapalhado pelas lesões. Leva vantagem sobre Kevyn por ser mais ofensivo, enquanto Igor Fernandes está sob cuidados médicos. De certa forma, Eltinho simboliza o Paysandu na temporada, com os altos e baixos, principalmente agora na reação da equipe.

BAIXINHAS

* Mangueirão volta a ser "bandola" para resolver a questão do Remo. Com apenas o Lado A disponível, o Leão vai poder jogar no estádio estadual, sábado, contra o Ypiranga. Obras serão suspensas na pista de atletismo e na cobertura para atender o clube azulino.

* Jogar no Mangueirão é preferência do elenco e comissão técnica remistas, para diminuir a tensão do time na interação com a torcida. Mas no estádio estadual o Leão perdeu para Botafogo e Paysandu, e só empatou com o Figueirense.

* Escanteios cobrados por Robinho resultaram em gols de Nenê Bonilha, Paulão e Wellington Carvalho. Bolas paradas de Robinho se tornando decisivas para o Papão.

* Paysandu vai enfrentar três ex-bicolores no domingo: o zagueiro Gilvan, o lateral-esquerdo João Lucas e o técnico Dado Cavante. O América tem ainda os ex-remistas Gustavo Ramos e Rafinha.

* Bem que o jogo Remo x Ypiranga poderia trazer Felipe Gedoz a Belém. No entanto, o meia que chegou a jogar contra o Paysandu em Erechim, foi dispensado pelo Ypiranga há duas semanas.

* Dos jogadores que o Remo liberou durante a Série C, Diego Tavares está na liderança com o Brusque, Raí no aspirante a G8 Figueirense, e Pingo no "sem série" Santa Cruz.

* Fogo cruzado! Nas duas próximas rodadas da Série C, será "tiro no pé " azulino secar o Papão e bicolor secar o Leão. É que o Paysandu vai enfrentar concorrentes do rival na briga contra rebaixamento (América e Altos) e o Remo vai enfrentar concorrentes do bicolor na disputa por classificação (Ypiranga e Volta Redonda).