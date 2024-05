Papão: ofensividade sem equilíbrio

Impossível um jogo desse time sem emoção. O Paysandu é ofensivo, mas cria poucas chances claras de gol. Pior: tem dificuldade para reorganizar o sistema defensivo ao ser contra-atacado. Falta equilíbrio entre as ações de ataque e defesa.

Informados da vulnerabilidade do Papão em contra-ataques, adversários estão induzindo o time bicolor a sair em bloco e explorando os amplos espaços atrás da última linha. O Goiás deve estar preparando a mesma estratégia para amanhã. Jogo dificílimo para o Paysandu. O adversário está embalado, numa sequência de três vitórias e na vice-liderança do campeonato, enquanto o Papão carrega o peso da penúltima posição.

Alívio em meio a horrores

A semana do jogo contra o Tombense tem alívio em meio aos horrores para os azulinos. Sim! Afinal, a vitória dramática sobre o Floresta não apagou o horroroso desempenho do Leão, com lançamentos a esmo, de um time desconexo, sem qualquer perfil tático. Pelo menos, dessa vez foi valente e persistente.

Nosso jogo de "bolas longas" a todo momento, Ribamar torna-se fundamental com sua força física e bravura, gerando a perspectiva de alguma sobra de bola para companheiros. Nas ações ofensivas, o Remo tem vivido disso, basicamente. Uma pobreza que cai na conta de Gustavo Morínigo. O Remo tem jogado tão mal que, de vez em quando, dá para duvidar que haja um técnico.

BAIXINHAS

* Paulo Baya, paraense, 24 anos, 1,85m, homem-gol do Goiás, é o 5° maior artilheiro do país na temporada, com 14 gols. O bicolor Nicolas é o 6° com 13. Paulo Baya começou na base do Cascavel/PR.

* Antes, passou pela base do Paysandu em testes e foi reprovado. Depois de se profissionalizar no Cascavel, Paulo Baya colocou no currículo o Ventforet Kofu (Japão), Avaí, Brusque, Primavera/SP, Ponte Preta e Goiás.

* Entre os maiores artilheiros do país em 2024 também está o atacante Felipe Pará, com 11 gols pelo River/PI. Apesar do nome, Felipe Pará é maranhense. Em 2018 ele passou pelo Remo e disputou um único jogo.

* Guardados os justos aplausos para Jaderson, é justo aplaudir o lateral Thallys, que está jogando muito no Remo, tanto nas ações defensivas como nas ofensivas. Mineiro, 24 anos, Thallys é uma das exceções no Remo em regularidade positiva de rendimento.

* Juninho se diferencia no Paysandu pela entrega física, alta dinâmica na marcação e nas funções ofensivas. Parece ser questão de tempo para ele virar titular, tal como o venezuelano Esli Garcia. Esses atletas só precisam ganhar resistência física para 90 minutos.

* Goiás amanhã, em Belém, 21h30, e o Amazonas no sábado, 17h30. E assim o Paysandu, como os demais clubes da Série B, vai fazer três jogos em uma semana. Essa sobrecarga vai virar rotina na competição.

* Suspensão do campeonato brasileiro ou uma solução alternativa diante da tragédia no Rio Grande do Sul? A questão está rendendo avaliações e articulações nos bastidores do futebol.

* Aos 30 anos, na Série D, apesar do rico currículo: Santos, Bahia, Avaí, Sport... Esse é Rodrigão, novo centroavante do Águia, onde já trabalha sob comanda de Glauber Ramos, novo técnico. Cartada firme do Águia para reagir, depois de sete jogos sem vencer.