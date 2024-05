Papão em jogo para o máximo rendimento

Associar ofensividade com comedimento e bravura com serenidade é o desafio do Paysandu, hoje, no seu quinto jogo na Série B. Afinal, o Goiás, vice-líder, tem um dos melhores ataques do campeonato, com oito gols, e a melhor defesa. Tomou apenas um gol em quatro jogos. Diante de um adversário tão bem ajustado, o Papão vai ter que jogar em máxima concentração para diminuir os erros, principalmente no serviço defensivo. Em artilharia, o Paysandu, com dois gols, só supera o Avaí, que só tem um.

Pela posição do adversário, por ser um jogo tão difícil, o Papão pode se redimir e ganhar moral se ganhar o jogo. Para isso, o time de Hélio dos Anjos precisa ser mais aplicado, atento e valente do que nunca para iniciar a virada.

Ytalo como peça de flutuação

Acima da média nos recursos técnicos, abaixo da média na intensidade de jogo. Por isso, Ytalo pode emplacar no Remo como peça de flutuação, jogando com Ribamar, mas em movimentação pelo meio e pelos lados. O que deu certo contra o Floresta tem tudo para se repetir domingo contra o Tombense.

Com qualquer que seja a formação, o Remo precisa botar a bola no chão. As ligações diretas da defesa para o ataque atestam a pobreza do time e justificam as cobranças veementes que Gustavo Morínigo está recebendo para fazer o Leão jogar como time.

BAIXINHAS

* Nicolas no Goiás: 96 jogos, 29 gols e um título (Copa Verde). Hoje, em fase desfavorável, o atacante bicolor reencontra o clube goiano numa noite de pressão na Curuzu. Nicolas tem 13 gols na temporada, mas fez apenas um, de pênalti, nos seus últimos sete jogos.

* Reniê, Ícaro e Sheldon. Nenhum dos três importados jogou mais que Jonilson, fruto da base, na zaga do Remo. Jonilson, 22 anos, castanhalense, tem sete jogos na temporada e se saiu bem em todos. É um jogador muito forte fisicamente, impõe-se em campo e forma com Ligger a melhor dupla de zaga que o Leão apresentou até agora, em 2024.

* Yeferson Quintana volta ou Lucas Maia segue na zaga do Papão, em dupla com Wanderson? Essa é uma dúvida que deve persistir até o anúncio oficial da escalação para o jogo contra o Goiás. Outra questão é se Hélio dos Anjos mantém Biel, se Robinho retorna ou se Chrystopher entra no meio de campo.

* Zagueiro Edney, 33 anos, titular do Tombense, teve passagem rápida pelo Remo em 2016. Ele treinou alguns dias sem contrato e, ao perceber desmandos no Baenão, desistiu do emprego e foi embora. Domingo estará em campo contra o Leão. O volante Mikael, reserva do time mineiro, fez 38 jogos e três gols pelo Paysandu em 2022.

* Se o Águia não vence há sete jogos, o novo técnico, Glauber Ramos, chega num jejum ainda maior. Ele saiu do Goiânia com uma sequência de 9 jogos sem vencer (seis derrotas e três empates), embora tenha boas credenciais no futebol.

* Completando 700 jogos hoje na carreira, pelo Fortaleza contra o Boca Júnior, em Buenos Aires, o paraense Yago Pikachu pode se permitir a perspectiva do milésimo jogo. Pikachu está com 31 anos e deve seguir jogando em alto nível por mais seis ou sete anos.

* Capitão Poço dá um passo importante para ascensão à nata do Campeonato Paraense 2025 ao contratar o técnico Samuel Cândido, que começa a trabalhar em julho para a próxima "Segundinha".

* Coluna dedicada à memória de José Nobre, que foi comentarista esportivo da antiga Rádio Rauland Castanhal (anos 80), na época colega deste colunista. Nobre, que também foi prefeito de Castanhal, faleceu ontem em consequência de grave enfermidade.