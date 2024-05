Vergonha! Em 15 jogos, só uma vitória

Cinco jogos do Paysandu na Série B, quatro do Remo na Série C, três do Águia e três do Cametá na Série D. Nesses 15 jogos, apenas uma vitória paraense (Remo 1 x 0 Floresta) no campeonato brasileiro. Que vergonha! Investimentos ousados, inclusive de fonte pública, para toda essa mediocridade.

Verdade que o Parazão e a Copa Verde iludem, não são parâmetros. Mas nisso não justifica tamanho fracasso. Lembremos que ano passado o Remo quase eliminou o Corinthians da Copa do Brasil (ótimo parâmetro) e em seguida deu vexame com quatro derrotas seguidas na Série C. Os times atuais não são tão ruins quanto parecem. As análises precisam buscar as causas na raiz. Desafio para todos nós.

Contraponto

Mais fraco que o Parazão é o campeonato mato-grossense, mas o Cuiabá, da mesma Copa Verde, faz sucesso na Série A. Poderia puxar outros, mas vou ficar no exemplo do Cuiabá. A questão aqui não estaria na linha de gestão? Nossos clubes são defasados em infraestrutura e na mentalidade, muito pautada numa rivalidade mal explorada.

Pobres no marketing, Remo e Paysandu “assaltam” seus clientes na exploração do estacionamento do Mangueirão. Isso diz muito da busca por dinheiro de qualquer jeito para bancar farras de contratações improdutivas. Sucesso e fracasso nunca foram obras do acaso. E nos nossos principais clubes, sucesso sempre foi véspera de fracasso, e vice versa. Sendo assim, tenhamos esperança de que essa tempestade preceda bonança.

BAIXINHAS

* A conquista do acesso do Paysandu, ano passado, foi épica. Até por isso, inflou egos a ponto de vaidades pesarem em decisões muito importantes. É sempre assim que o sucesso precede o fracasso em qualquer atividade ou lugar. No futebol, em clubes de massa, mais ainda.

* Robinho teve importância vital no acesso. Justo que ganhasse aumento salarial. Mas, ao ganhar honras de herói, voltou a ser o Robinho que o Avaí descartou. Vinícius Leite é caso semelhante. Dois casos bem flagrantes!

* O Remo ganhou novo modelo de gestão no futebol com o executivo Sérgio Papelim na autoridade de CEO, mas a linha de ação segue no passado. Erros se repetem, resultados se repetem e até reações se repetem, como a entrada de líderes de torcidas organizadas para cobranças aos atletas, agora com a mediação do executivo. Tem cabimento?

* Árbitro paulista Matheus Delgado Candançan registrou na súmula do jogo Paysandu 1 x 1 Goiás o arremesso de diversos objetos ao gramado, entre outros incidentes. O Papão informa que fez registros na Polícia, com nomes de torcedores infratores, como forma de se defender no STJD.

* Remo deve entrar em campo, domingo, com Paulinho Curuá, Adsson e Jaderson juntos, por mais consistência, principalmente na cobertura aos laterais. Perspectiva de Ribamar e Ytalo juntos.

* Águia faz três jogos consecutivos longe de Marabá. Sábado em São Luís contra o MAC e já segue até São Paulo para enfrentar o São Paulo, quarta, pela Copa do Brasil. Volta a São Luís para enfrentar o Moto Club. Começa assim a vida do técnico Glauber Ramos no clube marabaense.

* Os ídolos tendem a voltar ao clube da consagração. Leandro Cearense, 39 anos, reestreia domingo no Cametá, movido por fortes emoções, contra o Moto Club, 13 anos depois de grandes glórias no Parque do Bacurau.