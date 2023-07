Com gol na reta final, Remo vence o Ypiranga e respira fora do Z4 da Série C; vídeo

O Remo venceu o Ypiranga-RS na noite deste sábado (29), por 2 a 1, no Estádio do Mangueirão. Com a vitória, o Leão está fora da zona de rebaixamento da Série C. Os gols foram marcados por Claudinei e Richard Franco, enquanto MV fez para os visitantes.

Proposta

O técnico do Remo, Ricardo Catalá, escalou o time no mesmo 4-2-3-1, desde que Muriqui passou para jogar como camisa 10. A principal surpresa foi o volante Anderson Uchôa, que ficou no banco. Rodriguinho (na esquerda) e Ronald (na direita) ficaram abertos no ataque. Já Paulinho Curuá e Claudinei davam o combate no meio-campo. No início de partida, o time assumiu uma proposta reativa. A equipe não abria espaços, mas tinha dificuldades para roubar e sair em velocidade.

VEJA COMO FOI A PARTIDA LANCE A LANCE

Problemas

A primeira chegada do Leão veio quase na metade da primeira etapa, após uma arrancada de Paulinho Curuá, pelo meio. Com a dificuldade do Leão para sair com toques curtos, o volante carregou a bola, usou o corpo para proteger e deixar ela com Muriqui. O atacante teve que girar e bater, mas foi para fora.

Porém, ao longo da partida, os problemas de construção do Remo desde a defesa ficavam mais evidentes. Ao meio-campo faltava alguém para tomar as rédes da construção desde a defesa. Apesar de Muriqui baixar para receber, Curuá e Claudinei sentinam dificuldades para fazer a bola chegar ao atacante azulino - a não ser por meio de conduções.

O gol

Na única vez no primeiro tempo que o Remo conseguiu trocar passes, o Leão chegou de pé em pé, pelo lado esquerdo. Evandro recebeu na ponta, passou rasteiro para a área e o volante Claudinei, como elemento surpresa, se antecipou à marcação e finalizou no cantinho de Caíque para abrir o placar aos 31.

Carrinho salvador

O Ypiranga passou a ter mais a bola e a tentar usar a lentidão defesa azulina contra ela e quase deu certo. No início da etapa final, houve um lançamento do campo de defesa do Canário e Ícaro, que tentou cortar, cabeceou para trás. A bola sobrou para William Barbio, que driblou Vinícius e chutou. Mas Diego Ivo, de carrinho, salvou o Leão quase em cima da linha. A torcida comemorou como um gol.

Na sequência...

Porém, logo depois, o empate veio. Passe de Clayton para MV, entre Ícaro e Lucas Marques, e o jogador, cara a cara com Vinícius, não desperdiçou. Outra vez a zaga azulina esteve novamente mal posicionada. As bolas nas costas da defesa do Remo tem sido um problemão. Ainda havia muito tempo no relógio, mas o cenário não era bom para os azulinos.

Sob vaias

Muriqui, que fez uma partida abaixo, deixa o gramado vaiado pela torcida. Não à toa, gritos de 'hey, Muriqui, vai tomar no **'. Clima no Remo não é bom, especialmente com a torcida, que tem criticado bastante o atacante azulino, que teve uma queda de produção juntamente a outros destaques do primeiro semestre do Remo.

Canhotinha salvadora

Sem conseguir chegar com perigo criando jogadas, o Leão se aproveitou na bola parada para encontrar o gol salvador. Cobrança de lateral de Evandro para a área, uma confusão aconteceu na área e a bola sobrou para Richard Franco. O paraguaio chutou forte, de pé esquerdo, para desempatar e tirar o grito entalado do torcedor. Placar final, Remo 2x1 Ypiranga.

Próximo desafio

O Remo volta a campo no próximo sábado (5), às 19h, no Estádio do Baenão, contra o Volta Redonda. A partida tem transmissão Lance a Lance do portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Remo x Ypiranga-RS

Série C do Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

Local: Estádio Mangueirão

Horário: 19h

Árbitro: Ivan da Silva Guimaraes Junior (AM)

Assistente 1: Uesclei Regison Pereira dos Santos (AM)

Assistente 2: Dimmi Yuri das Chagas Cardoso (AM)

Gols: Claudinei aos 31/1T e Richard Franco aos 40/2T; MV aos 6/2T

Cartões amarelos: Paulinho Curuá, Rodriguinho; Caíque e Ávila

Remo: Vinícius; Lucas Marques (Jean Silva), Ícaro, Diego Ivo e Evandro; Paulinho Curuá (Richard Franco) e Claudinei; Ronald (Lucas Mendes), Muriqui (Renanzinho) e Rodriguinho; Fabinho (Elton). Técnico: Ricardo Catalá.

Ypiranga-RS: Caíque; Lucas Lopes (Gabriel Rossetto), Windson, Willian Gomes e Ávila; Clayton (Ralph), Lorran (Iván); Erick Farias (Netto), João Pedro e MV (Tito); William Bárbio. Técnico: Jerson Testoni.