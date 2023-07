CBF confirma mudança e Remo x Volta Redonda ocorre no Mangueirão; veja

A 16ª rodada da Série C reserva um confronto importante entre Remo e Volta Redonda no sábado (5) às 19h. O jogo, que inicialmente estava marcado para o Estádio Baenão, teve seu local alterado a pedido do clube mandante, agora será disputado no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou oficialmente a mudança.

Até o momento, o Remo não informou se os ingressos serão vendidos para todos os setores. Na vitória contra o Ypiranga, foi permitido público apenas o Lado A do estádio para a torcida, enquanto o Lado B, incluindo arquibancadas e cadeiras cativas, esteve interditado por causa de obras.

O próximo jogo é de extrema importância para as pretensões do clube em permanecer na Série C. Com a recente vitória sobre o Ypiranga, o Remo conseguiu sair da zona de rebaixamento da Terceirona. Em caso de vitória no fim de semana, o Leão pode abrir vantagem em relação ao Z4 e até mesmo se aproximar do grupo que briga pelo G8, mesmo que as chances matemáticas sejam consideradas pequenas.

No sábado (5), torcedores poderão acompanhar o duelo entre Remo e Volta Redonda com a transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com, além da opção de acompanhar ao vivo pela Rádio Liberal. A expectativa é alta para essa partida decisiva, e os fãs de futebol estarão atentos a cada lance desse confronto.