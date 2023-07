Remo tem prejuízo financeiro na vitória contra o Ypiranga, no Mangueirão; veja os números

No confronto entre Remo e Ypiranga, válido pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, realizado no Estádio Mangueirão, os cofres do time azulino enfrentaram dificuldades. A renda gerada foi de R$ 117.990,00, enquanto as despesas somaram R$ 126.045,83, resultando em um déficit de R$ -8.055,83 para o Leão.

O número de pagantes foi de 6.394, e houve a concessão de 2.204 gratuidades, totalizando um público de 8.598 espectadores. O resultado negativo era esperado devido ao desempenho do clube, que comprometeu suas finanças para jogar no estádio Mangueirão.

Na partida, foi permitida a presença de público apenas do Lado A do estádio enquanto o Lado B, incluindo arquibancadas e cadeiras cativas, esteve interditado por causa de obras.

Para o próximo confronto, o time decidiu adotar a mesma estratégia, transferindo a partida contra o Volta Redonda do Baenão para o Mangueirão. O duelo ocorre no sábado (3), às 19h. Essa decisão representa um desafio financeiro para o clube azulino, que foca neste momento em garantir a permanência na Terceirona do futebol brasileiro.

Com a vitória sobre o Ypiranga-RS, o Remo saltou para a 14ª posição do Campeonato Brasileiro da Série C, com 17 pontos. De acordo com o site especializado em estatísticas Chance de Gol, 21 pontos é a pontuação para se garantir na próxima edição da Terceirona, em 2024.

