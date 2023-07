Erros de arbitragem já prejudicaram e ajudaram times paraenses na Série C de 2023; veja a lista

Uma jogada na reta final do jogo contra o América-RN, no último domingo (30), deixou indignados vários torcedores do Paysandu. Já nos acréscimos da partida disputada na Arena das Dunas, o atacante Mário Sérgio foi tocado dentro da área ofensiva, mas a arbitragem não marcou pênalti. O lance fez com que a Fiel questionasse um possível desfavorecimento de times paraenses na Série C. No entanto, o saldo de erros em jogos da dupla Re-Pa na competição tem estado empatado.

De acordo com levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, foram constatados seis erros claros de arbitragem em partidas envolvendo Remo e Paysandu na Série C. No entanto, três deles prejudicaram as equipes e os outros três beneficiaram. Relembre os lances abaixo.

Prejudicados

Pênalti não marcado contra o América-RN (Paysandu)

É o mais recente da lista. Aos 47 minutos do segundo tempo, o atacante bicolor é tocado na área por um zagueiro do América-RN, mas a arbitragem manda o jogo seguir. Segundo o técnico bicolor, Hélio dos Anjos, o juiz da partida disse que não marcou a penalidade porque o toque foi "sem querer". Caso o Papão convertesse o pênalti, sairia com a vitória por 2 a 1.

Gol mal anulado contra o Figueirense-SC (Remo)

Esse lance ocorreu na 10ª rodada do campeonato. No Mangueirão, o Remo abriu o placar contra o Figueirense, com Diego Ivo, mas o tento foi anulado, por impedimento. No entanto, nas imagens da transmissão, é possível ver que o jogador estava em posição legal. Caso o gol valesse, o Leão poderia ter saído vencedor da partida, que terminou empatada em 1 a 1.

Pênalti não marcado contra o Operário-PR (Remo)

A jogada ocorreu na 12ª rodada, quando a partida entre Remo e Operário-PR estava empatada em 1 a 1. Na reta final do jogo, o atacante Muriqui foi atropelado por um zagueiro do Fantasma dentro da área, mas a arbitragem mandou o jogo seguir. Caso o pênalti fosse marcado, o Leão poderia ter feito o segundo dele no jogo. Sem a penalidade, a partida terminou com vitória sulista por 2 a 1.

Beneficiados

Gol impedido contra o Botafogo-PR (Remo)

O lance ocorreu já na segunda rodada da Série C. O Remo perdia para o Botafogo-PB, no Mangueirão, quando Muriqui foi lançado por Pablo Roberto e empatou o jogo. No entanto, a transmissão da partida mostrou que o atacante remista estava em posição irregular, fato ignorado pela arbitragem. Mesmo com o gol irregular, a partida terminou com derrota azulina por 2 a 1.

Pênalti mal marcado contra a Aparecidense-GO (Paysandu)

A jogada ocorreu na primeira rodada da Série C. O Paysandu empatava com a Aparecidense em 1 a 1, em casa, quando a arbitragem marcou pênalti, após verificar um toque de mão de um zagueiro do Camaleão dentro da área. No entanto, no replay da jogada, é possível ver que a bola toca no peito do defensor e não no braço. Apesar disso, a penalidade foi convertida por Mário Sérgio, que deu a vitória ao Papão.

Gol mal anulado do Confiança-SE (Remo)

Na quinta rodada, o Remo vivia uma crise na Série C e vencia a primeira na competição, diante do Confiança, dentro de casa. Já na reta final do jogo, o Dragão conseguiu marcar, em lance de bola aérea, mas a arbitragem anulou o gol marcando impedimento. Porém, quando a jogada foi reprisada na transmissão, percebeu-se que o atacante do time sergipano estava em posição legal. Sem o tento sofrido, o Remo confirmou a vitória por 1 a 0.