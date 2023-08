Remo e Paysandu tem até esta sexta-feira (4) para inscreverem novos jogadores na Série C

Termina nesta sexta-feira (4) o prazo para que Remo e Paysandu inscrevam novos jogadores para a reta final da Série C. Segundo o regulamento específico da competição, acessado pelo site da CBF, novas inscrições só podem ser realizadas até o final desta semana. Caso os clubes queiram anunciar novos atletas depois desse prazo, deverá haver uma troca de jogadores.

Segundo o regulamento da Série C, depois do fim do prazo de inscrição, os clubes podem inscrever novos atletas. No entanto, para que o recém-contratado seja regularizado é necessário que um atleta inscrito anteriormente saia da lista. Nesse caso, haveria uma substituição de nomes.

O número máximo para substituições, segundo o regulamento da Série C, é oito. O prazo para que todas as trocas sejam feitas termina no dia 25 de agosto, véspera da última rodada da primeira fase da Terceirona.

Mercado

Remo e Paysandu seguem ativos no mercado de transferências. Quem mais atuou neste sentido nos últimos dias foi o Papão. Nesta terça-feira (1º) o clube anunciou o reforço do meio-campista Ronaldo Mendes, de 30 anos. Além dele, a equipe alviceleste já realizou 43 contratações na temporada, sendo 14 depois do início da Série C.

Já o Remo atuou menos que o maior rival nesta temporada. O Leão já contratou 31 jogadores nesta temporada, segundo 10 desde o início da Série C. A novidade mais recente é o atacante Renanzinho, que ainda não estreou com a camisa azulina.