Piloto do Remo tem problemas no motor e fica fora do pódio do Campeonato Paulista de Marcas; veja

O paraense Augusto Santin não saiu satisfeito da última etapa do Campeonato Paulista de Marcas e Piloto 1.6 em Interlagos. O piloto, que corre com as cores do Remo, terminou as duas corridas do último domingo (26) apenas na sétima e não subiu ao pódio.

Para Santin, o resultado foi frustrante. Isso porque o paraense teve um bom começo de prova e chegou a ficar na quarta colocação, no entanto, uma falha no motor acabou prejudicando o desempenho do carro.

VEJA MAIS

“Tínhamos esperança de andar bem neste final de semana e recuperar os pontos perdidos na etapa de abril com o acidente sofrido. Dessa vez com tudo consertado no carro, de repente o motor começou a falhar nas curvas de baixa ainda na primeira corrida. Os mecânicos trabalharam e aparentemente estava tudo certo para a segunda, mas logo na largada, o motor falhou novamente. Foi Frustrante” analisou o piloto.

O paraense retornou ao campeonato após ser retirado da prova da segunda etapa do torneio. Augusto foi espremido no muro na corrida e acabou abandonando a disputa. Por conta dos problemas no carro e falta de recurso, ficou foram a terceira e só voltou na quarta etapa.

Apesar disso, ainda há chances de melhor o desempenho no campeonato, já que a disputa vai até dezembro. Santin é um dos únicos representantes do Pará no cenário nacional do automobilismo. A próxima etapa ocorre entre os dias 22 e 23 de junho, também em Interlagos.

“Espero continuar alinhando as parcerias e apoios comercias para poder continuar representado, as dificuldades são grandes, mas vamos vencer”, completou Augusto Santin.