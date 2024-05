Após vitória na final do maranhense, Sampaio Corrêa recebe o Remo tentando engrenar na Série C

Neste sábado (30) o Clube do Remo enfrenta o Sampaio Corrêa, pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo marca o reencontro de dois times tradicionais do futebol da região norte, que, no entanto, não andam muito bem das pernas. Se no Leão Azul a necessidade é conseguir a segunda vitória para deixar a parte intermediária da tabela, na Bolívia Querida o problema é, literalmente, mais embaixo. O time abre a zona de rebaixamento, na 17ª posição, com dois empates e três derrotas, apesar de um jogo a menos. O jogo começa às 17h.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Se o Remo tem quatro pontos em seis jogos, o Sampaio tem dois em cinco partidas. Ficou pendente o jogo contra o Caxias/RS, pela 3⁠ª rodada. Ainda assim, a equipe maranhense tem números ruins na tabela da Terceirona. O atual finalista do Campeonato Maranhense marcou apenas um gol no campeonato e tomou cinco. Para o torcedor, o alívio no meio do caos veio da vitória por 1 a 0 sobre o Maranhão, na primeira partida da final do estadual. Mas apesar dos números insuficientes, na temporada, o Sampaio ainda tem um histórico melhor que o rival de sábado.

A temporada do Sampaio começou animada, com uma sequência de cinco vitórias no estadual, contra três do Clube do Remo no Parazão. A classificação à segunda fase veio com um aproveitamento de 66%. Os azulinos, por sua vez, classificaram à fase seguinte com apenas 58%. Os maranhenses não disputaram a Copa do Nordeste, enquanto o Remo entrou no torneio regional, mas acabou eliminado na semifinal. O revés diante do maior rival também ocorreu na final do estadual, enquanto o Sampaio ainda disputa o título, mas ao menos abriu vantagem contra o Maranhão.

VEJA MAIS



Além da Série C, os dois times estiveram na Copa do Brasil. O Sampaio caiu na terceira fase, para o Fluminense. Já o Remo não passou da primeira, sendo escorraçado pelo modesto Porto Velho. Diferenças à parte, neste sábado os maranhenses devem estar em campo com um time mais ofensivo, contando com a presença de alguns reforços, a depender do técnico Zé Augusto. No meio-campo, por exemplo, Maurício, autor do gol na vitória contra o Samará, deve ser substituído por Guilherme Escuro. Outra dúvida é se Marcelinho retorna ao time titular ou se Ferreira segue como titular.

No ataque, Pimentinha disputa uma vaga com Thiaguinho, que também só pode atuar na Série C. A quarta mudança possível é o retorno de Brunão no lugar de Baio, seguindo as escolhas recentes do treinador. O Sampaio já encerrou a preparação para o jogo contra o Remo e pode entrar em campo com: Felipe, Lucas, Franklin, Itambé e Cortez; Varela, Guilherme Escuro e Marcelinho (Ferreira); Thiaguinho (Pimentinha), Edrean e Brunão.