Novo técnico do Remo é regularizado e pode comandar o Leão contra o Sampaio Corrêa na Série C

O Remo tenta diminuir o momento conturbado que vive na Série C diante do Sampaio Corrêa-MA, em jogo marcado para o próximo sábado (1), às 17h, no Estádio Castelão, na cidade de São Luís (MA), pela 7ª rodada do Brasileirão. A equipe azulina já poderá ser comandada pelo novo técnico, Rodrigo Santana, que foi regularizado.

O novo comandante do Leão Azul teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e está apto para dirigir o elenco remista contra o Sampaio Corrêa. Rodrigo Santana foi contratado na semana passada pelo Remo e não pôde comandar a equipe azulina na goleada sofrida por 4 a 1 para o Náutico-PE, em Recife (PE). O novo técnico do Remo esteve com o time antes da partida, além de prestigiar o jogo contra o Timbu, no Estádio dos Aflitos.

Rodrigo Santana, de 42 anos, é um técnico com uma certa experiência e que já comandou equipes de massa, como o Atlético-MG, Avaí-SC e também Coritiba-PR. Atuou fora do Brasil, mais precisamente no Rans Nusantara, da Indonésia e também no Vaca Diez, da Bolívia. Seu último trabalho ocorreu nesta temporada, dirigindo o Athletic-MG, equipe que derrotou o Remo por 3 a 1 nesta Série C e que lidera a competição com 100% de aproveitamento, com cinco vitórias em cinco partidas.

Santana é o terceiro técnico do Remo na temporada. O primeiro foi Ricardo Catalá, que deixou o Remo no dia 28 de fevereiro. Depois a diretoria azulina fechou com o paraguaio Gustavo Morínigo, que permaneceu à frente da equipe remista até o dia 20 de maio, quando foi demitido do Remo. Santana teve uma semana cheia de treinos para ajustar algumas coisas no elenco do Leão, que luta para dar uma “respirada” na Série C, se afastar da zona de rebaixamento e tentar se aproximar do G8 da principal competição do clube azulino na temporada.