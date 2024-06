Recém-chegado, Rodrigo Santana estuda montar dupla de ataque no Remo com Ytalo e Ribamar

Ao assumir o comando do Clube do Remo, o técnico Rodrigo Santana precisou lidar com um problema que vem tirando o sono do torcedor: a presença do atacante Ribamar, que, em 19 partidas na temporada, marcou apenas dois gols, mesmo tendo sido contratado com essa finalidade. As críticas sobre o atacante inclusive vêm afetando o emocional do atleta, que esteve, recentemente, muito perto de deixar o clube.

Ao tomar conhecimento do problema, Rodrigo Santana tomou para si a responsabilidade de ajudar o atleta a reencontrar o caminho dos gols e uma possibilidade real parece ser uma dupla com Ytalo, outro atacante com a mira descalibrada, autor de seis gols em 18 jogos. Essa possibilidade foi ventilada pelo treinador durante entrevista ao programa Liberal+ Esportes, na tarde desta sexta-feira. Quando questionado sobre os dois avançados, Rodrigo falou sobre o que viu e como pode encontrar um meio de aliviar a pressão em ambos.

"Hoje eu consegui enxergar o Ytalo um jogador muito diferente em relação a forma do Ribamar. O Ytalo eu enxergo com uma presença de área maior, um potencial de arremate muito preciso. É um jogador que não vai entregar muito no aspecto de correr, acompanhar sem a bola, mas é muito inteligente e consegue preencher os espaços sem a bola. O Ribamar é de mais força, contato. Se for necessário acompanhar um volante, um lateral, ele vai. Ele tem essa condição física. Eu o vejo como um segundo atacante, tendo essa mobilidade. Todas as chances de gol que ele cria ocorrem pela movimentação", avalia.

A teoria do treinador se mostra um verdadeiro desafio. Até hoje os dois já estiveram em campo juntos algumas vezes, mas jamais iniciaram uma partida. Para tanto, Santana entende que o Remo precisa de mais uma peça para tornar prática a ideia, um jogador com características que ele não encontra nos demais, caso de Marco Antônio, Ronald, Kevin, Guilherme Cachoeira, Pedro Vitor ou Kanu. "De repente se tivermos um centroavante de referência que consiga segurar os zagueiros, que chame essa responsabilidade, isso pode gerar maior espaço para que o Ribamar tenha mobilidade. Ainda não testei os dois, mas pode ser uma alternativa dentro do jogo", considera.

A última partida de Ribamar com o Remo foi no dia 19 de maio, contra o Tombense, no Baenão. Na ocasião, o atacante perdeu um pênalti e saiu bastante vaiado pela torcida. Ele e Ytalo estiveram em campo juntos durante o segundo tempo, mas a dupla fracassou e o Remo saiu de campo com um insosso empate em 0 a 0. "O Ytalo está voltando de uma lesão. Aos poucos estamos encaixando as peças, vendo quem tem mais química para fazer essas tabelas individuais e em conjunto, além do mental. Precisamos manter o time bem após uma boa partida para que eles tenham maior confiança", encerra.