Kanu, atacante do Clube do Remo, é um dos artilheiros da Copa do Brasil Sub-20

O Clube do Remo está fazendo uma bela campanha na Copa do Brasil Sub-20, e um dos destaques do time é o atacante Vinícius Kanu, de 19 anos. Ele já é considerado artilheiro, após ter marcado quatro gols na competição, ao lado de Isaac, do Fluminense, e de Emersonn, do Athletico-PR.

E não é de agora que Kanu tem feito uma boa campanha no Remo. Ele fez parte também da boa campanha da equipe na Copinha, e ganhou alguns minutos no Parazão, marcando três gols em cinco partidas.



A equipe do Remo em geral também não deixa a desejar, e está nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, com 100% de aproveitamento nos três jogos, tendo 14 gols na conta e apenas um sofrido. Agora, o próximo adversário do Leão é o Grêmio, que chega para a partida após vencer o Athletico-PR nas oitavas de final.