Como definir o sistema de jogo do Leão?

O Remo de Rodrigo Santana joga com uma linha de três zagueiros e tem Ytalo como centroavante. Ouço definições do sistema como 3-4-3 e não consigo identificar as peças nesse formato. Vejo o time no 3-6-1, com variações muito evidentes.

A linha de três vira linha de cinco peças quando Diogo Batista e Raimar descem nas ações de defesa. E se integram ao meio de campo quando o Remo tem posse de bola. No mais, dois volantes e dois meias. Essa plataforma implantada por Rodrigo Santana aproximou peças e setores. Por isso e por elevar a intensidade de jogo, o time tem dados flagrantes sinais de melhora no desempenho, inclusive na derrota para o São Bernardo. É legítimo acreditar em boa atuação e vitória sobre o Ypiranga/RS.

Papão e sua identidade

Se as cobranças pela apatia diante do Sport forem respondidas com mais suor, amanhã, em Itu, o Paysandu voltará à sua melhor identidade e terá possibilidade de êxito. Sem a imposição física, o arrojo e superação o Papão vai precisar que o Ituano seja pior para ter chance de sucesso.

É impossível o Paysandu, ou qualquer outro time, jogar sempre em alta rotação. E sempre que cadenciar o seu jogo o Papão vai sofrer por não ser um time tático o bastante para envolver ou travar adversários do nível da Série B. Amanhã, o espírito competitivo será fundamental para as circunstâncias do jogo. O Ituano sai da zona do rebaixamento se vencer. O Paysandu volta pra Z4 se perder ou, provavelmente, até empatando.

BAIXINHAS

* Robinho, Edinho e Val Soares lesionados no Papão. Em compensação, Juninho, que também estava sob cuidados médicos, se recuperou e vai jogar. Juninho já é peça fundamental no time bicolor.

* Com Rodrigo Santana, o Remo passou a ter treinos mais intensos. Isso está acelerando a recuperação dos atletas nas valências físicas, principalmente em resistência. Esse novo padrão dos treinamentos também explica as folgas, que são fundamentais na regeneração dos músculos.

* A intensidade crescente também está se refletindo em maior compactação do time e em transições mais rápidas. Nessa questão tática e no padrão físico o time ainda está em adaptação, mas já mostrando progresso. Pontos para Rodrigo Santana!

* Faltam 26 dias para a abertura da próxima janela de transferências no futebol brasileiro. Muitas transações estão engatilhadas, outras começam a ser articuladas. A tendência é que não apenas cheguem, mas também saiam atletas do Baenão e da Curuzu.

* No movimento de saída já está inserido o atacante Kanu, que irá do Remo para o Portimonense de Portugal. Falta apenas o fechamento do acordo quanto ao percentual dos direitos econômicos que ficará com o Leão Azul.

* Jogadores contratados nos últimos meses para este campeonato brasileiro que nem frequentam mais os noticiários: Carlos Magno, Pedro Romano e Brendon no Papão: Matheus Lucas, Adsson e Cachoeira no Leão. Figuras opacas!

* Manipulação de resultados, acidente de trabalho na vida de atletas profissionais, nova lei do esporte e trabalho decente nos esportes. Temas de palestras no auditório do TRT, hoje, a partir das 8h30. Palestrantes: dois ministros, um juiz e uma desembargadora da Justiça Trabalhista.