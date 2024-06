Remo: Fábio Bentes fala das contas aprovadas com ressalvas no Condel e rebate oposição

O Conselho Deliberativo do Remo (Condel) voltou a se reunir, após adiamento de reunião e cadeado na sede do Clube do Remo, para votar sobre a aprovação ou não das contas do mandato do ex-presidente azulino Fábio Bentes, que hoje é o presidente do Condel. Os conselheiros do Leão aprovaram as contas de Bentes com algumas ressalvas. Bentes conversou com o Núcleo de Esportes de O Liberal, disse estar feliz pelas contas aprovadas e citou que a oposição no clube tenta colocar as ressalvas na aprovação como um “Cavalo de Batalha”.

A reunião ocorreu para decidir sobre o último quadrimestre de 2023, último ano de gestão do ex-presidente do Remo Fábio Bentes, que atualmente é o mandatário do Conselho Deliberativo. As contas de Bentes frente ao Leão Azul foram aprovadas com ressalvas pelos conselheiros azulinos, pelo placar de 50 a 28.

VEJA MAIS

Bentes afirmou que as ressalvas são encaradas de forma natural, que a prestação de contas foi realizada de forma isenta, além de explicar que a principal ressalva apontada pelo conselho fiscal foi as dívidas tributárias e tratou o montante devido pelo clube como “histórico”.

“Encaro [as ressalvas] de forma natural, não vejo como problemas. Elas são feitas quando não tem prejuízo ao clube, mas são identificadas algumas coisas que poderiam ser feitas de forma diferente. Falando sobre a minha prestação de contas, basicamente se refere em tributos federais que ainda estão em atraso. Sempre falei que resolvemos as dívidas trabalhistas, não existem mais dívidas trabalhistas centralizada e que estávamos resolvendo a dívida tributária do clube que é histórica. Quando assumi o clube a dívida tributária era mais de R$ 30 milhões e hoje é um pouco mais de R$ 10 milhões”, disse.

VEJA MAIS

“Esse valor está em aberto, nunca foi escondido e está como ressalva. Essa foi a principal das ressalvas, que a oposição tentou se ‘apegar’ para mudar o parecer do conselho fiscal. O parecer foi feito por um conselho fiscal sério, independente, com profissionais da área. Foi feita uma análise técnica e isso detectou algumas coisas que seriam colocadas como ressalvas e a principal delas foi essa. Estão tentando colocar essa situação como um ‘Cavalo de Batalha’, dizer que essa ressalva era para ser rejeitada e não faz sentido o que estão alegando, já que a maioria esmagadora do conselho votou pela aprovação fiscal. Isso demostra que o trabalho foi feito de forma isenta pelo conselho fiscal”, completou o atual presidente do Condel.

Bentes voltou a “questionar” a oposição dentro do clube. O presidente disse estar feliz pela aprovação das contas e que a oposição só exalta a ressalva e enumerou alguns elogios feito pela análise de suas contas frente ao clube nos últimos quatro meses de mandato.

Fico feliz, pois todas as outras prestações de contas minhas nesta gestão foram aprovadas. Não tive nenhum problema com as contas, não tem nada que possa caracterizar qualquer situação de desonestidade, desvio de recursos ou prejuízo para o clube. Muito pelo contrário, pois a gestão foi elogiada pelo crescimento patrimonial, a questão do aumento das arrecadações, controle das despesas, parcelamentos em dia. O pessoal da oposição gosta de dar destaques às ressalvas, mas não fala todos os outros elogios feitos na mesma análise”, finalizou.