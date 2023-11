Parazão sub-20: Clube do Remo se recupera e garante vitória em cima do Cruzeirão

O Clube do Remo conseguiu garantir uma vitória importante no Campeonato Paraense sub-20, derrotando o Cruzeirão por 2 a 1, em partida válida pela 9ª rodada da competição, realizada nesta quinta-feira (16), no Centro de Treinamento do Leão.

A vitória, no entanto, não foi fácil e, já vindos de uma derrota, os azulinos tiveram que se esforçar bastante para derrotar os rivais do Cruzeirão e conseguiram com os dois gols de Ramires, camisa 10 da equipe.

Para o técnico Eivaldo Junior, o jogo foi “um dos mais difíceis até aqui”. “A nossa chave tem equipes que realmente estão competindo e a gente tá vindo de uma derrota, e hoje, deixei bem claro para os nossos atletas que cada jogo é um jogo de superação. Então hoje parabéns para nossa equipe, se comportou muito bem no primeiro tempo, valorizou o jogo mesmo hoje, pois nosso adversário também fez por merecer, mas graças a Deus cumprimos nossa obrigação”, disse.

Confira a partida:

A ausência do atacante Kanu, um dos principais jogadores da equipe, que estava suspenso da partida, também foi sentida pela equipe e pelo técnico, que fez substituições que surtiram efeito.

“O Kanu é nosso homem de área né, uma referência nossa, a gente tem hoje o Lailson, que jogou bem o primeiro tempo, mas sem ritmo de jogo, então tiramos e colocamos o Elielson que é aquele falso 9, que entrou muito bem também na partida”, afirmou.

Apesar de estar oscilando na competição, o Remo continua na liderança do Grupo D do Parazão sub-20, com 16 pontos, e até o momento garantindo vaga na próxima fase da competição.

O próximo desafio do Leão é contra o Maracanã, terceiro colocado do grupo, na próxima segunda-feira (20), a partir das 15h30 no Centro Esportivo da Juventude.