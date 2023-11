Parazão Sub-20: Clube do Remo goleia o Cabanos na sétima rodada do campeonato

O Clube do Remo goleou o Cabanos nesta terça-feira (7), e garantiu a liderança do Grupo D, na sétima rodada da primeira fase do Campeonato Paraense Sub-20. Com um placar elástico de 12 a 0, o Leão conseguiu demonstrar o crescente desempenho na competição, na partida realizada no Centro de Treinamento do Remo, em Outeiro.

A partida começou acelerada, com o Remo garantindo logo o primeiro gol no segundo minuto de jogo, seguindo com mais cinco ao longo do primeiro tempo, sem dar espaço para os adversários do Cabanos. No segundo tempo, os azulinos marcaram mais cinco, e tiveram a ajudinha da zebra, com um gol contra de Agnaldo, do Cabanos. Marcaram os gols do Remo: Felipinho (2x), Kanu (2x), Matheus Grecco, Vitinho, Ramires, Kakaroto, Kadu, Agnaldo (contra), Renan Moura e Leilson.

Segundo o treinador do Leão, Eivaldo Jr, o resultado foi o esperado de acordo com o desempenho dos jogadores. “Fizemos um bom primeiro tempo, eles aceleraram bem o jogo. E no segundo tempo, as trocas que fizemos, os fizeram continuar da mesma maneira, e acredito que eles mereceram esse resultado”, declarou.

Ainda de acordo com o técnico, a partida serviu também para dar oportunidade a jogadores pouco aproveitados e observar os desempenhos individuais. “A gente tá trabalhando desde o início do ano, temos uma plataforma de jogo com os mesmos jogadores. E hoje, com o placar do primeiro tempo, a gente pôde observar. O Solano não jogou, já não vamos ter o Felipinho no próximo jogo, colocamos o Vitor no lugar do Solano, observamos mais o Darlan, Kakaroto, Kadu um pouco na frente, então quer dizer, a gente vai fazendo essas observações durante as partidas”, explicou.

Ao todo, o Remo já jogou cinco partidas com quatro vitórias e um empate, e acumula 13 pontos na tabela, liderando o Grupo D. O próximo desafio do Leão será no próximo sábado (11), contra o Paraense, segundo colocado do mesmo grupo, pela oitava rodada da competição.