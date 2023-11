Eleições no Remo: Comissão Eleitoral convoca candidatos para verificação das urnas eletrônicas

O Remo vive uma semana decisiva para o futuro do clube. O Leão está em processo eleitoral e a Comissão Eleitoral convocou os quatro candidatos ao cargo máximo azulino, além dos candidatos ao Conselho Deliberativo, Conselho Diretor, além da Assembleia Geral, para a verificação de seus nomes, números e fotos nas urnas eletrônicas que serão utilizadas no pleito do próximo domingo (12). A aferição das urnas ocorre nesta terça-feira (7), das 9h às 12h, na Sede Social do clube, no bairro de Nazaré, em Belém.

VEJA MAIS

O documento divulgado pela Comissão Eleitoral informa ainda que, os candidatos que não tiverem suas fotos na urna eletrônica, decorre de não terem enviado no período estipulado pela Comissão Eleitoral e, que não será mais possível regularizar a situação. A Comissão Eleitoral informa ainda que a falta da foto não causará nenhum dano ao candidato, que receberá o voto normalmente do associado remista através do número.

VEJA MAIS

A eleição no Remo ocorre no próximo domingo (12), no Ginásio Serra Freire. Quatro chapas estão na disputa pela cadeira de presidente do Remo nos próximos três anos, são elas: "Por um Remo mais Forte e Vitorioso", encabeçada por Marco Antônio Pina, a chapa “Avança Remo”, Jader Gardeline, a chapa "Frente Azulina", de Renan Bezerra, e "Remo Mais Forte", de Antônio Carlos Teixeira.

VEJA MAIS