Gardeline quer sócio-torcedor do Remo com cashback, cartão de crédito e consumo pré-pago; saiba mais

O empresário Jader Gardeline, candidato à presidência do Remo, falou sobre o programa de sócio-torcedor do clube, o Nação Azul, em entrevista à Rádio Liberal na última segunda-feira (16). Durante a conversa, o postulante ao cargo mais alto do Leão questionou o atual modelo adotado na gestão de sócios e disse que pretende criar um "plano de vantagens" para novos assinantes, caso seja eleito.

"Sócio Torcedor é receita. Um programa desses pode render até R$ 500 mil para o clube todo mês e isso ajudaria a pagar várias despesas, como folha do futebol, débitos fiscal, salário de funcionário... Hoje o nosso programa de Sócio Torcedor foi destruído, o clube praticamente não tem programa. Ainda existem várias arestas a serem aparadas. Quero fazer um programa de vantagens de Sócio e não de desvantagens como é hoje", disse.

Em outra oportunidade, Gardeline detalhou quais serão as vantagens oferecidas aos torcedores. Segundo eles, os benefícios passam por facilidade de acesso ao estádio, cashback em compras e até facilidades na obtenção de cartão de crédito do Banpará.

"Eu sou sócio-torcedor, mas tive dificuldades de acessar o estádio. As catracas não funcionam. O sócio do Remo tem que ser bem tratado. Um exemplo disso é a entrada no estádio. Em jogos de muito público, muitos torcedores acessam o Mangueirão pelo lado B, mas a entrada de sócio é apenas pelo A1. O sócio deveria entrar em qualquer catraca, de qualquer lugar do estádio", explica. O empresário ainda complementa:

"O respeito começa aí. Depois o clube pode investir num plano de vantagens. Ele poderá escolher qual parte do clube vai ajudar com o valor do sócio, vai ter cashback de compras. Vamos intensificar, também, as tratativas com o Banpará para dar aos sócios do Remo facilidade na hora de obtenção de empréstimos e cartão de crédito com o banco", explicou.

Outra proposta feita por Gardeline é a criação de um "cartão pré-pago", recarregável, que pode ser gasto em consumação no estádio. Dessa forma, torcedores e vendedores teriam menos dificuldades relacionadas ao pagamento em dinheiro vivo.

"O sócio tem que chegar no aplicativo dele e fazer um crédito antecipado de consumo. Por exemplo: ele coloca R$ 200,00 de crédito e pode usar isso dentro do estádio, em qualquer jogo do Remo, sem vencimento. Isso facilita o troco dos ambulantes e não traz as preocupações relativas ao uso de dinheiro físico. Tudo seria feito por meio de um QR Code", disse.

O programa Último Lance, da Rádio Liberal FM, realiza uma série de entrevistas com os candidatos à presidência do Clube do Remo. Após Jader Gardeline, as próximas entrevistas serão realizadas da seguinte maneira:

23 de outubro: Marco Antonio Pina, da chapa "Por um Remo mais forte e Vitorioso."

30 de outubro: Renan Bezerra, da chapa "Frente Azulina."

6 de novembro: Antonio Carlos Teixeira, "Tonhão," da chapa "Remo mais forte."