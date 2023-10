Remo: Patrocínios, dívidas, contratos e patrimônio, Bentes faz balanço dos cinco anos de gestão

São quase cinco anos de gestão à frente do Remo. No dia 12 de novembro o Leão Azul conhecerá um novo presidente, o atual mandatário, Fábio Bentes, passará o cargo a um presidente inédito na história do clube azulino que, segundo Bentes, quem assumir o cargo, terá um clube estável e estruturado. Em entrevista ao jornalista Abner Luiz, do Grupo Liberal, Fábio Bentes fez um resumo do que o próximo mandatário irá receber e citou melhorias, patrocínios, quitação de dívidas, reformas além de aumento de patrimônio do clube.

Ainda presidente do Leão, Bentes comentou sobre como recebeu o Remo e como irá deixar o clube para o próximo mandatário. O dirigente fez questão de exaltar alguns pontos, como compra do Centro de Treinamento, reforma do Baenão e a reorganização administrativa.

“Entrego o Remo muito melhor do que recebi. O clube na época estava cheio de dívidas, tinha uma dívida que era considerável impagável na Justiça do Trabalho, não tinha estádio para jogar, não tinha Centro de Treinamento, vivia de favor para treinar e ao longo desses cinco anos conseguimos sanear as dívidas trabalhista, organizar administrativamente a casa, pagar débitos, zerar essas coisas que incomodavam o torcedor. Reabrimos o estádio, compramos um CT e por isso entendo que o próximo presidente irá receber o Remo organizado, saneado, com estrutura em plenas condições de voos maiores que é o que o torcedor quer”, disse.

Patrocínios

Com o término da temporada precoce, ainda no mês de agosto, Fábio Bentes informou que o clube possui uma renda fixa de patrocinadores, mesmo com o Leão não jogando. O mandatário azulino cintou o pagamento de dívidas na Justiça do Trabalho e in formou que o novo presidente terá R$4 milhões disponíveis já no início da temporada para tocar os projetos do clube.

“Temos uma projeção boa até o final do ano de recebimento de patrocinadores. Hoje o Remo recebe de R$300 a R$400 mil por mês, independente de estar jogando ou não e isso é quase 10 vezes maior de quando eu assumi. Com os desbloqueios das dívidas trabalhistas, já iniciamos o ano com R$4 milhões em caixa, que são aqueles patrocínios que todo o início de ano eram entregues para a Justiça do Trabalho referentes à transmissão do campeonato Paraense, patrocinador máster da competição, primeira cota da Copa do Brasil e tudo isso o Remo não utilizava e todo esse valor estarão disponíveis, a partir do próximo ano, para tocar o planejamento de 2024 que é muito importante. Comecei esses cinco anos zerado, todo o início de ano eu perdia esses recursos e o próximo [presidente] vai receber e começar e fazer da melhor forma que deve ser feito”, afirmou.

Elenco

Mesmo com o atual elenco azulino não ter conquistado o título estadual e a classificação à segunda fase da Série C, Bentes informou que alguns atletas ainda possuem interesse em permanecer para 2024. O dirigente falou da base azulina que ficará para o próximo mandatário e explicou os motivos do Remo não ter feito contratos longos com alguns atletas.

“Só podíamos assinar contrato com jogadores passando o nosso mandato, que tivesse a aprovação do Conselho Deliberativo. O único que foi feita essa avaliação, até antes de mim [mandato], foi o goleiro Vinícius, que tem contrato até o mês de março [2024]. No meu período [gestão] só foram feitos contratos mais longos com jogadores da base. O próximo presidente tem um grupo inicial, com a maioria formado por jogadores da base, a exceção é o goleiro Vinícius e o volante Paulinho Curuá, que foi formado pelo Remo, depois saiu, jogou em outros clubes e retornou ao Remo esse ano em definitivo e fizemos um contrato de três anos. Mas vários atletas do atual elenco manifestaram o interesse de voltar, mas vai do novo presidente avaliar junto com a comissão técnica se vale a pena ou não”, finalizou.