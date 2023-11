Remo: Chapa de Renan Bezerra repudia decisão da Comissão Eleitoral e apela ao presidente da AG

O Remo está em um processo eleitoral e os bastidores da eleição que ocorre no próximo domingo (12), está “fervendo”. A Chapa 10, denominada de “Frente Azulina” que tem como candidato à presidência Renan Bezerra, entrou com um pedido de cassação da Chapa 40, chamada de “Remo Mais Forte”, encabeçada pelo candidato Tonhão, por possíveis descumprimento das regras da eleição, porém, o pedido foi indeferido pela Comissão Eleitoral do pleito, mas a situação não para por aí. Após a decisão da Comissão Eleitoral, a Chapa 10, de Renan Bezerra, emitiu uma nota repudiando a decisão e afirmou que irá apelar ao presidente da Assembleia Geral, Daniel Lavareda.

A Chapa de Renan Bezerra alega que funcionários do clube estão participando de campanha política no clube, apoiando a chapa da situação, composta pelo candidato Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão. Segundo a Chapa de Renan Bezerra, um funcionário teria participado de um adesivaço da campanha de Tonhão, indo contra a resolução 003, feita pela Comissão Eleitoral. Na última sexta-feira (3) a Comissão Eleitoral indeferiu o pedido da Chapa de Renan Bezerra, mas o assunto ferve nos bastidores.

Em nota, a Chapa de Renan Bezerra afirma que a forma como vem sendo tratado o assunto pela Comissão Eleitoral, geram dúvidas sobre o processo azulino. Outra situação citada e, não foi encarada de forma devida pela Comissão Eleitoral, foi a utilização de ex-atletas da natação do clube em um evento dentro da Sede Social, realizando campanha eleitoral para o candidato Tonhão, da chapa da situação. Com isso, a Chapa de Renan Bezerra vai tomar medidas cabíveis e irá relatar ao presidente da Assembleia Geral a situação de forma oficial e se baseiam no artigo 4 do processo eleitoral que diz:

“Art. 4 São práticas expressamente vedadas no processo eleitoral, sobretudo no dia da eleição: XI — A utilização de qualquer evento institucional do clube, tais como inaugurações, homenagens, confraternizações etc., como forma de campanha em favor de quaisquer candidatos e/ou chapas”.

A eleição no Remo está marcada para o domingo (12), no Ginásio Serra Freire, no Bairro de Nazaré, em Belém. Mais de 3 mil sócios remidos ou proprietários podem votar. Até o momento quatro chapas estão na disputa para assumir o cargo maior do Remo nos próximos três anos; são elas: "Por um Remo mais Forte e Vitorioso", encabeçada por Marco Antônio Pina, a chapa “Avança Remo”, Jader Gardeline, a chapa "Frente Azulina", de Renan Bezerra, e "Remo Mais Forte", de Antônio Carlos Teixeira.