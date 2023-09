Com o retorno de Hélio e mudanças, Paysandu está escalado para receber o Botafogo-PB

O Paysandu divulgou a escalação para a partida deste domingo (17), às 16h, contra o Botafogo-PB, pelo quadrangular da Série C. O Papão conta com o retorno do técnico Hélio dos Anjos, que cumpriu suspensão na última partida. Voltam para a equipe titular: o atacante Nicolas Careca (no lugar de Ronald Mendes) e Geovane (por Alencar).

Veja a escalação do Bicola para o duelo:

Escalação do Papão para encarar o Belo (Reprodução / X @Paysandu)