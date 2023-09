Paysandu anuncia que ingressos para partida contra o Botafogo-PB, no Mangueirão, estão esgotados

Acabou! O Paysandu anunciou na tarde deste sábado (16) que os ingressos para a partida contra o Botafogo-PB, pela Série C, estão esgotados. O jogo, que será válido pela 3ª rodada do quadrangular de acesso da Terceirona, é importante para a briga do Papão por uma vaga à Segunda Divisão.

Com quatro pontos conquistados em dois jogos na fase final da Série C, o Papão soma quatro pontos e está na vice-liderança da chave. Em caso de vitória sobre o Botafogo-PB, o Bicola somaria - somente no primeiro turno do quadrangular - sete pontos. Levando em consideração que as equipes que subiram nas últimas temporadas obtiveram entre 9 e 10 pontos nesta etapa da competição, uma bom resultado diante do Belo deixaria a equipe paraense com um pé na Segundona do ano que vem.

Além disso, o Paysandu vive a expectativa de bater o recorde de maior público do novo Mangueirão. Segundo o clube, foram comercializados mais de 44 mil ingressos para o jogo, excluindo os bilhetes de gratuidade. Com isso, o Papão espera superar o público do jogo entre Brasil e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, que ocorreu no dia 8 de setembro. Naquela ocasião, mais de 48 mil pessoas estiveram no estádio Olímpico do Pará.

A partida entre Paysandu e Botafogo-PB ocorre neste domingo (17), às 16h. O jogo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.