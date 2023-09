Morre ex-goleiro do Paysandu Paulo Goulart, campeão brasileiro com o Fluminense

Paulo Goulart, ex-goleiro renomado do Paysandu e campeão brasileiro pelo Fluminense em 1984, faleceu nesta manhã de sexta-feira (15) em Muriaé, Minas Gerais, aos 68 anos de idade. A causa de seu falecimento ainda não foi divulgada pelas autoridades ou familiares, e os detalhes relacionados ao velório e sepultamento permanecem desconhecidos neste momento.

Reconhecido por sua notável habilidade em defender pênaltis, Paulo Goulart tornou-se uma figura lendária no Fluminense, atuando como goleiro entre os anos de 1976 e 1985. Sua passagem pelo clube carioca o levou a conquistar diversos títulos, incluindo os Campeonatos Cariocas de 1980, 1983 e 1984, além do tão prestigiado título do Brasileirão em 1984.

Além de sua carreira no futebol, o saudoso ex-jogador era também graduado em direito e desempenhava o papel de diretor e fundador de uma empresa de seguros em Minas Gerais. Sua trajetória profissional teve início como goleiro no Nacional de Muriaé, no estado de Minas Gerais, mas foi ao ingressar no Fluminense aos 16 anos, em 1971, que sua carreira ganhou destaque nacional.

Após sua passagem marcante pelo Fluminense, Paulo Goulart ampliou sua jornada no futebol, defendendo clubes como Ceará, Paysandu, Criciúma, Olaria e Porto Alegre de Itaperuna-RJ. Seu legado como um dos maiores goleiros da história do Fluminense e sua contribuição ao esporte brasileiro serão lembrados com carinho por fãs e admiradores.