Carga extra: Paysandu retoma venda de ingressos para arquibancada do Mangueirão; veja

O Paysandu retomou, nesta sexta-feira (15), a venda de ingressos para a arquibancada do Lado B do Mangueirão. A carga extra de ingressos foi autorizada pela administração do estádio na quinta, após solicitação do clube paraense devido à grande procura. A expectativa é de que o público no estádio seja superior à do jogo entre Brasil x Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa, realizado no último dia 8.

Os novos ingressos podem ser comprados de maneira presencial, em todas as unidades das Lojas Lobo distribuídas pela Região Metropolitana de Belém; ou pela internet, no site Bilheteria Digital.

>> Comprar ingressos para Paysandu x Botafogo-PB pela Série C

A diretoria bicolor anunciou na quinta-feira (14) que havia conseguido autorização para vender uma quantidade extra de ingressos. Desta forma, a carga total disponível para este jogo é de 44.358 bilhetes. Caso todas as entradas sejam comercializadas, será o maior público pagante do novo Mangueirão, reinaugurado oficialmente no dia 9 de abril deste ano, com um Re-Pa válido pela 8ª rodada do Campeonato Paraense.

Até a semana passada, o maior público registrado este ano no Mangueirão havia sido o da partida entre Remo e Corinthians, pela Copa do Brasil, que teve 38.034 pagantes - o jogo terminou com a vitória azulina por 2 a 1.

Este recorde só foi batido no último dia 8 de setembro, quando a Seleção Brasileira goleou a Bolívia por 5 a 1 na estreia das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 para um público de 43.188 torcedores pagantes.