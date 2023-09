Paysandu consegue carga extra de ingressos para jogo contra o Botafogo-PB pela Série C

O Paysandu terá um Mangueirão lotado diante do Botafogo-PB, no próximo domingo (17), às 16h, pela terceira rodada do quadrangular decisivo do Brasileiro da Série C. A diretoria bicolor solicitou junto à administração do mangueirão e, conseguiu uma carga extra de ingressos para a partida. O clube bicolor informou em suas contas nas redes sociais.

O clube paraense conseguiu uma carga extra, sem informar ao certo a quantidade que foi disponibilizada. Agora a carga total de ingressos à venda para o jogo é de 44.358 bilhetes. Caso todas as entradas sejam comercializadas, será o maior público pagante do novo Mangueirão, batendo o maior rival, no jogo contra o Corinthians-SP, neste ano, que recebeu 38.034 pagantes e também o público da Seleção Brasileira contra a Bolívia, que bateu 43.188 torcedores.

Os novos bilhetes desta carga extra serão disponibilizados para o setor de cadeiras do lado B, no valor de R$80. Todos os ingressos do setor de arquibancada do Mangueirão foram comprados.

Paysandu x Botafogo-PB duelam pelo quadrangular da Série C no domingo (17), às 16h, no Mangueirão. A partida é decisiva e pode colocar o Paysandu bem perto do tão sonhado acesso para a Série B do Brasileirão em 2024. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, pela Rádio Liberal FM na frequência 97,5MHz, além dou Youtube e nas redes sociais do Grupo Liberal.