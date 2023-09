Invicto no quadrangular da Série C, Paysandu dobra suas chances de acesso à Série B, diz site

Após duas rodadas do quadrangular decisivo da Série C, o Paysandu dobrou as chances de acesso à Segunda Divisão nacional, depois de um empate com o Volta Redonda-RJ em casa, e uma vitória contra o Amazonas-AM, em Manaus (AM). As informações são do site “Chance de Gol”.

Ante mesmo do quadrangular decisivo da Série C iniciar, o Paysandu era o clube que tinha a menor chances de ascender à Série B do Brasileirão com 25,3%, porém, os três pontos conquistados diante do Amazonas, fez o Papão “recuperar” os dois pontos perdidos em casa, no empate em 1 a 1 com o Volta Redonda, na Curuzu, impulsionou o clube de 25,3% para 51.,9% de chances de subir de divisão.

No grupo D, chave em que o Paysandu pertence, o Volta Redonda possui a maior probabilidade de subir, de acordo com o site “Chance de Gol”, o clube carioca tem 86% de acesso. Em seguida o Paysandu e bem próximo do Papão está o Botafogo-PB com 51.1%, seguido com o Amazonas com apenas 11%.

O próximo compromisso do Papão será diante do Botafogo-PB, no domingo (17), ás 16h, no Mangueirão, em Belém. Mais de 30 mil torcedores já garantiram ingressos para a partida, que pode deixar o clube alviceleste próximo do objetivo principal da instituição, que é subir para a Série B. A partira terá transmissão lance a lance pelo OLibeal.com, além da Rádio Liberal FM, na frequência 97.5MHz, no Youtube e nas redes sociais do Grupo Liberal.