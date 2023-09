Paysandu: torcida faz fila por ingressos do jogo contra o Botafogo; 30 mil pessoas estão garantidas

O Paysandu terá pela frente o Botafogo-PB, no próximo domingo (17), às 16h, no mangueirão, pela terceira partida do quadrangular final da Série C. O Papão terá o apoio em peso da Fiel nesta partida. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos paro o jogo que é decisivo para o futuro bicolor na competição nacional.

A Papão divulgou em suas redes sociais que mais de 30 mil pessoas já estão garantidas para o jogo contra o Belo. Essa será o maior público do Paysandu na temporada 2023, já que pouco utilizou o Mangueirão neste ano.

VEJA MAIS

Os ingressos de arquibancada do lado B já acabaram. Ainda tem bilhetes de cadeiras do lado B com ao valor de R$80. Já as arquibancadas e cadeiras do lado A estão disponíveis nos valores de R$30 e R$60 respectivamente. As vendas de ingressos continuam à venda nas Lojas Lobo espalhadas por Belém e região metropolitana.