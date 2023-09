Contra o Botafogo-PB, Paysandu pode quebrar recorde de público do novo Mangueirão; veja

Tudo indica que o Paysandu pode quebrar folgadamente, no próximo domingo, o recorde de público da Série C do Campeonato Brasileiro, que é de 31.231 pagantes, registrada no jogo entre Remo x Figueirense, também no Mangueirão. O clima criado na semana Paysandu x Botafogo, pela terceira rodada do quadrangular decisivo, dá certeza de casa cheia, dada a grande procura de ingressos, que rapidamente esgotaram o lado B do estádio. Ao todo, mais de 30 mil bilhetes já foram comercializados para o duelo.

Nas redes sociais, a movimentação por ingressos segue intensa desde o início das vendas, na última sexta-feira. Os valores definidos pela diretoria também se mostram atraentes ao torcedor, fixados em R$ 40 e R$ 80 para as arquibancadas e cadeiras do lado B, e R$ 30 e R$ 60 para arquibancadas e cadeiras do lado A.

Para o presidente Maurício Ettinger, a procura em massa mostra a conexão do time com a Fiel. “Especificamente para esse jogo, nós mudamos a estratégia e iniciamos as vendas com quase duas semanas de antecedência. A resposta foi positiva desde os primeiros dias, até porque colocamos alguns setores a preços mais acessíveis. Desde já, quero agradecer pelo apoio que estamos recebendo. Chegou o momento mais importante do ano para nós e, é claro, que a torcida não ficaria de fora”, afirmou.

Na classificação geral do grupo C da competição, Paysandu e Volta Redonda disputam a liderança, que atualmente está nas mãos do time carioca, com quatro pontos, o mesmo que o bicolor paraense, mas com um gol de vantagem no saldo. Os dois times jogam a partir das 16 horas.