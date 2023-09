Diretoria da Festa, Remo, Paysandu e Tuna lançam camisa dos clubes com Selo Oficial do Círio

Nesta quinta, dia 14, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) renova a parceria com as diretorias do Remo, Paysandu e Tuna por meio do Projeto Selo do Círio. Pela terceira vez, os principais clubes do estado estarão juntos lançando uma camisa oficial com o Selo, em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré e em comemoração ao Círio 2023.

“Será um coquetel de lançamento das camisas dos clubes com o selo do Círio, em uma edição especial em homenagem à festividade de Nazaré. Nos anos anteriores foi um sucesso de venda. Cada clube é livre para a criação da sua camisa em homenagem à Nossa Senhora. Começamos em 2021 com Remo e Paysandu, e ano passado a Tuna também começou a fazer parte. Esta parceria destina parte da renda da venda das camisas às obras sociais da Paróquia de Nazaré e à realização do Círio”, esclarece Roberto Souza, da diretoria de marketing.

Para adquirir, os interessados devem se dirigir ás lojas dos respectivos clubes. “Mais um ano que o Paysandu e a Lobo se orgulham de lançar uma camisa comemorativa ao Círio de Nazaré, data tão importante para nosso povo. Esse ano, assim como nos anteriores, a camisa está muito bonita e com certeza será destaque em todos os bicolores. Viva Nossa Senhora de Nazaré!”, diz Maurício Ettinger, presidente do Paysandu.

Já a presidente da Tuna Luso garante que o clube irá confeccionar uma camisa à altura da festa. “Estamos no segundo ano da parceria e juntar as paixões dos paraenses em torno da festividade do Círio é sensacional. Vamos fazer uma linda camisa para nossos torcedores”, conta Graciete Maués.

O Selo do Círio

O Selo do Círio foi criado em 2017 com o objetivo de certificar produtos e serviços com a temática ciriana, garantindo qualidade, originalidade, exclusividade e compromisso com a preservação da cultura local. A partir de 2019, a DFN lançou vários produtos com o selo, que podem ser adquiridos pelos sites www.lojinhadocirio.com.br e www.selodocirio.com.br.

A produção e a venda dos produtos com o Selo Oficial do Círio ajudam na manutenção das Obras Sociais da Paróquia de Nazaré (OSPAN) e Arquidiocese de Belém, que atuam em comunidades carentes com creches e espaços pedagógicos, dando suporte a pessoas em situação de vulnerabilidade, capacitação de jovens e preservação da Basílica Santuário.

O Círio 2023

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

