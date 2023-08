Paysandu é o clube dos quadrangulares da Série C com menos chance de acesso, aponta site

O Paysandu é o clube do quadrangular da Série C com menos chance de acesso à Série B. Pelo menos é o que aponta o site Chance de Gol, especializado em estatística. De acordo com o portal, o Papão tem apenas 25,3% de chance de alcançar a Segunda Divisão no ano que vem.

O número apresentado é o menor entre os oito clubes participantes dos quadrangulares de acesso. A diferença entre o Papão e o segundo clube com menos chances - que é o Botafogo-PB - é de 17,1%.

Veja as possibilidades

Volta Redonda-RJ: 80% Brusque-SC: 54,4% Amazonas-AM: 52,3% São Bernardo-SP: 50,4% São José-RS: 47,5% Operário-PR: 47,5% Botafogo-PB: 42,4% Paysandu: 25,3%

O Paysandu compõe o Grupo D dos quadrangulares da Terceirona, ao lado de Volta Redonda-RJ, Amazonas-AM e Botafogo-PB. A primeira partida da segunda fase do torneio será disputada neste final de semana, contra o Voltaço, em Belém. O local, a data e o horário do jogo, no entanto, ainda não foram divulgados.

Nota de corte

Segundo o levantamento feito pelo Chance de Gol, um clube deve conquistar 10 pontos para garantir uma vaga na Série B do ano que vem. O site diz que a equipe que chegar a esta pontuação terá mais de 90% de chances de acesso.

No entanto, o caminho do Paysandu rumo à "pontuação de ouro" parece difícil. Na primeira partida, contra o Volta Redonda-RJ, em casa, o Papão não é o favorito a levar os três pontos. De acordo com o site, a probabilidade da equipe carioca sair com a vitória da Curuzu é de 48,8%. As chances de empate são 22,3% e as de triunfo bicolor são de 28,9%.