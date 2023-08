Prazo de inscrições da Série C termina e Paysandu fecha time para o quadrangular; confira o elenco

O Paysandu não poderá contratar novos jogadores para a disputa da Série C de 2023. Terminou na última sexta-feira (25) o prazo para que ocorressem trocas de atletas inscritos. Dessa forma, o clube não terá como modificar o elenco até o final do torneio.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Segundo o regulamento da Terceirona, cada equipe pôde inscrever no máximo 50 atletas até o dia 4 de agosto. Depois dessa data, os clubes só podem fazer até oito trocas, entre os já inscritos e os novos contratados. Entram nesta listagem jogadores das categorias de base, que também podem ser retirados da ficha, para a inscrição de outro jogador.

VEJA MAIS

As últimas ações do Paysandu no mercado ocorreram no meio da última semana. No mesmo dia, quinta-feira (24), o Paysandu anunciou dois jogadores: o meia Alencar e o atacante Mirandinha. A dupla já está regularizada e à disposição do técnico Hélio dos Anjos.

O Paysandu tem sido o protagonista do mercado no futebol paraense até aqui. São nada menos que 47 contratações até o momento, ou seja, o equivalente a quatro times titulares. O que equilibra este dado é o número de saídas: 21 no total.

Com o elenco fechado, o Bicola inicia a caminhada rumo ao acesso à Série B neste final de semana, contra o Volta Redonda, na Curuzu. A data e o horário da partida ainda serão divulgados pela CBF. A equipe bicolor ainda enfrenta Amazonas e Botafogo-PB na briga no quadrangular da Terceirona.

Veja o elenco do Paysandu:

Goleiros: Matheus Nogueira, Thiago Coelho, Gabriel Bernard, Alan Bernardon e Claudio Vitor;

Zagueiros: Wanderson, Wellington Carvalho, Paulão*, Naylhor, Rodolfo Filemon e Wesley;

Laterais: Edilson, Anilson, Eltinho, Kevyn, Igor Fernandes e Nino Paraíba**;

Volantes: João Vieira, Jacy Maranhão, Geovane, Nenê Bonilha, Arthur e Lucas Paranhos;

Meias: Robinho, Ronaldo Mendes, Juninho, Leandrinho e Alencar;

Atacantes: Mário Sérgio, Nicolas Careca, Vinícius Leite, Bruno Alves, Dalberto, Gustavo Custódio, Roger, Gabriel Furtado e Mirandinha.

* possui lesão grave no joelho e não jogará até o ano que vem

** suspenso pelo STJD por 480 dias pelo envolvimento em esquema de apostas.