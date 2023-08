Na Série C, Paysandu está em desvantagem nas partidas contra adversários do quadrangular; relembre

Após o término da primeira fase da Série C, o Paysandu conheceu os seus adversários no quadrangular final da competição, que decidirá quem vai disputar a Série B em 2024. O clube paraense ficou em desvantagem nos confrontos diante dos próximos adversários, disputados na fase inicial.

O Paysandu terá pela frente o Volta Redonda-RJ, Botafogo-PB e Amazonas-AM e encarou as três equipes do quadrangular nas 5, 10 e 12 rodadas, todas elas longe de Belém e, o Papão está em desvantagem nesses confrontos.

Volta Redonda-RJ

O primeiro adversário que o Papão enfrentou foi o Volta Redonda-RJ, no Estádio Raulino de Oliveira. Vitória da equipe carioca pelo placar de 3 a 0, no dia 28 de maio.

Botafogo-PB

A segunda partida contra os adversários do quadrangular ocorreu no dia 27 de junho, contra o Botafogo-PB, no Estádio Almeidão. O Paysandu foi derrotado, de virada, pelo Belo, com duas falhas do goleiro Gabriel Bernard.

Amazonas-AM

Já o terceiro confronto diante de clubes do quadrangular foi diante do Amazonas-AM, no dia 8 de julho, no Estádio Carlos Zamith. O Papão da Curuzu saiu de campo vitorioso pelo marcador de 2 a 1.

Quadrangular

O Paysandu inicia a caminhada no quadrangular da Série C diante do Volta Redonda-RJ, em Belém, ainda sem data e horário definidos pela Confederação Brasileira da Série C. O Papão fecha o quadrangular com o mesmo Volta Redonda-RJ, no Rio de Janeiro (RJ). Todas as partidas do Paysandu nessa reta final da Série C terão transmissão lance a lance no OLiberal.com, além da Rádio Liberal FM (97,5MHz) e nas redes sociais do Grupo Liberal, além do YouTube.